Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil isyan etti! "Hadi beyler..."

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Fenerbahçe'de Mesut Özil, VavaCars Fatih Karagümrük karşısında 90 dakika sahada kaldı.

Bu maçta attığı gol, kariyerinde özel bir yere sahip oldu. Mesut, ilk kez peş peşe 3 lig mücadelesinde ağları sarsma başarısı gösterdi. Ancak Sarı-Lacivertliler, uzatmalarla birlikte yaklaşık 60 dakika 9 kişi oynayan rakibini yenemedi.

Fanatik'in haberine göre; maçın oynandığı sırada Karagümrük kalesini abluka altına alan Kanarya, bir türlü kaleci Viviano’yu geçemedi. Maç sırasında Mesut Özil’in kaçan pozisyonlardan sonra arkadaşlarına, “Hadi beyler, zaman geçiyor. Atalım artık şu golü” şeklinde bağırarak çıkıştığı kaydedildi.

Ancak kaptanın bu sözleri de galibiyet golü için yeterli olmadı. 33 yaşındaki yıldız, maçla ilgili yaptığı açıklamada ise, “Olmayınca olmuyor ama şu anki durum da bize yakışmıyor. Zirveye yaklaşma fırsatlarını sürekli elimizin tersi ile ittik. Fark giderek açılıyor. Gerçek Fenerbahçe bu değil. Bir an önce toparlanıp, ligi en iyi yerde bitirmek için büyük çaba harcamalıyız” ifadelerini kullandı.