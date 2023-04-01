Fenerbahçe'de 5 isim derbide yok! 8 isim ceza sınırında...

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Taraftarı önünde sahadan 3 puanla ayrılmak isteyen Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkını kapatmak istiyor. Hafta boyunca yapılan çalışmalar ve taktik antrenmanlar sonucunda Beşiktaş karşısında mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, takımının başında yer alamayacak. Ligin 26’ncı haftasında oynanan Alanyaspor maçında hakeme yönelik itirazlardan dolayı kırmızı kart gören Jesus, Beşiktaş derbisinde görev alamayacak. TFF’ye yapılan itiraz da reddedilirken takımın başında yardımcısı Joao de Deus olacak.

5 OYUNCUSUNDAN YOKSUN

Fenerbahçe’de Beşiktaş derbisine 5 oyuncusundan yoksun çıkacak. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan; Lincoln Henrique, Luan Peres, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde karşılaşmada görev alamayacak.

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8 İSİM CEZA SINIRINDA

Sarı-lacivertli ekipte 8 oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Serdar Aziz, Enner Valencia, Miha Zajc, Gustavo Henrique, Willian Arao, Emre Mor, Mert Hakan Yandaş ve Ferdi Kadıoğlu, Beşiktaş maçında sarı kart görmeleri durumunda Fatih Karagümrük karşılaşmasında görev alamayacak.

MUHTEMEL 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un derbiye şu 11’le çıkması bekleniyor:

“Altay Bayındır, Ferdi, Samet Akaydin, Szalai, Serdar Aziz, Alioski, Arao, İsmail Yüksek, Arda Güler, Rossi, Joao Pedro.”