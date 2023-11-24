Fenerbahçe'de 5 ayrılık birden! İsmail Kartal raporu sundu

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 12 haftada istatistiklerde ön plana çıktı. Ligin en golcü takımı olan sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 6 karşılaşmada kalesini gole kapattı. 10 golle krallık yarışında zirvede yer alan Edin Dzeko, tüm lig maçlarında forma giydi.

Teknik Direktör İsmail Kartal, 12 haftalık süreçte 13'ü yerli, 14'ü yabancı toplam 27 futbolcuya görev verdi. Transfer döneminde İngiltere'nin Manchester United takımına transfer olan Altay Bayındır, 1 lig maçında formayı terletti.

Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de aynı zamanda hareketlilik de başladı. Takıma 1 ya da 2 takviye yapması beklenen İsmail Kartal'ın planlarında yer almayan oyuncular da netleşmeye başladı.

Sabah'ın haberine göre; İsmail Kartal, takımda düşünmediği 5 oyuncunun biletini kesti. Fenerbahçe'de forma giyen o oyuncularla ile yolların ayrılması bekleniyor.

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Fenerbahçe'de yolların ayrılacağı 5 isim belli oldu. Bunlardan ilki Ryan Kent... Rangers ile sözleşmesi bittikten sonra bonservissiz bir şekilde transfer edilen fakat forma bulmakta zorlanan Ryan Kent'in başka bir takıma kiralanması bekleniyor.

İngiliz oyuncunnu da daha fazla forma giymek için takımdan ayrılmak istediği ve yedek kalmaktan dolayı mutsuz olduğu iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Leeds United başta olmak üzere Rennes ve Rangers'la anılan 27 yaşındaki oyuncunun, Premier Lig temsilcisi Sheffield United ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Peres'in sakatlık sorunu

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı stoper Luan Peres ise sakatlıklar yaşadı ve formasından uzak kaldı. Kanarya, sezon başında Avrupa eleme maçlarında sakatlanan Luan Peres'le yabancı kontenjanı sınırından dolayı da yolları ayırma kararı aldı. Dizinden ameliyat olan ve sezonu kapatan Peres bu sezon sadece 3 maça çıkabilmişti. Geçtiğimiz sezon Marsilya'dan 5.2 milyon Euro bonservis karşılığında transfer olan Peres hayal kırıklığı yaşadı.

Fred'in yokluğunda son 2 maçta görev Miha Zajc da beklentilerin altında kaldı. İsmail Kartal'ın kadro planlarında olmadığı aktarılan Zajc'ın sezon başında sözleşmesi uzatılmştı. Fakat beklentilerin altında kalan 29 yaşındaki oyuncunun takımdan gönderilmesi ve bu bölgeye acilen takviye yapılması bekleniyor. Oyuncunun sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Oyuncunun kiralanması da planların arasında.

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Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Norveçli yıldız Joshua King, İsmail Kartal'ın gelecek planlarında yer almıyor.

Sakatlık sorunları da yaşayan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Joshua King'in güncel piyasa değeri ise 4.1 milyon Euro. Oyuncunun sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor.