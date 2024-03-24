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Fenerbahçe'de 4 yıldızdan sevindiren haber

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#Fenerbahçe#Süper Lig#İsmail Kartal
Fenerbahçede 4 yıldızdan sevindiren haber
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2024 20:59

Milli arada çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de 4 futbolcudan sevindiren haber geldi.

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasındaki Adana Demirspor mücadelesine Joshua King dışında tam kadro çıkacak.

NTV Spor'un haberine göre; Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra Trabzonspor maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder'in tedavi süreci tamamlandı.

4 futbolcunun da Kadıköy'de oynanacak Adana Demirspor maçında kadroda olması planlanıyor.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30 haftasında toplandığı 79 puanla Galatasaray'ın 2 puan ardında ikinci sırada yer alıyor.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#İsmail Kartal

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