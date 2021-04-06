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GeriFutbol Fenerbahçe'de 37 ortanın 20’si Caner Erkin'den
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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Fenerbahçe'de 37 ortanın 20’si Caner Erkin'den

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Fenerbahçe'de 37 ortanın 20’si Caner Erkin'den

Fenerbahçe sahasında Denizlispor’u yenerken, sarı lacivertlilerin maç boyunca yaptığı 37 orta dikkat çekti.

Bu ortaların 20’sinde tecrübeli yıldız Caner Erkin’in imzası vardı. Söz konusu 20 ortanın 7’sinde isabet sağlayan sarı lacivertli futbolcu, bu sezon en çok ortanın yapıldığı performanslar sıralamasında da 5. sıraya yerleşti.

Caner’in Antalyaspor karşısındaki 9’u isabetli 25 ortalık performansı listede ilk sırada bulunuyor.

Fenerbahçede 37 ortanın 20’si Caner Erkinden

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