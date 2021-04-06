Fenerbahçe'de 37 ortanın 20’si Caner Erkin'den

Bu ortaların 20’sinde tecrübeli yıldız Caner Erkin’in imzası vardı. Söz konusu 20 ortanın 7’sinde isabet sağlayan sarı lacivertli futbolcu, bu sezon en çok ortanın yapıldığı performanslar sıralamasında da 5. sıraya yerleşti.

Caner’in Antalyaspor karşısındaki 9’u isabetli 25 ortalık performansı listede ilk sırada bulunuyor.

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