Fenerbahçe’de 3 oyuncu daha pozitif
Süper Lig’de haftayı ‘bay’ geçiren Fenerbahçe’de üç futbolcunun Covid-19 testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.
22 Aralık’ta testinin pozitif çıktığını açıklayan Ozan Tufan’la birlikte sarı lacivertli takımda Covid-19’a yakalanan oyuncu sayısı 4’e çıktı.
Öte yandan, sakatlıkları nedeniyle haftalardır oynayamayan Samatta, Valencia, Perotti ve Lemos nihayet takıma dönüyor.
Bugün saat 11.30’da başlayacak antrenman öncesi doktor kontrolünden geçecek olan dört oyuncunun idmana çıkmaları bekleniyor.
Sarı lacivertlilerde cezası biten Pelkas ile kasık ağrısı şikayetleri azalan Gökhan Gönül ile Sosa Kasımpaşa maçında oynayabilecek.
Covid-19 karantinası gelecek hafta sona erecek olan Ozan Tufan’ın ise antrenman eksiği olmasına karşın Kasımpaşa karşısında kadroya alınması bekleniyor.
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