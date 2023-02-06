Fenerbahçe, zorlu maçta Konyaspor’u ağırlıyor! Jorge Jesus 11'ini belirledi, Arda Güler...

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Tartışmalı maçta Adana Demirspor’la 1-1 berabere kalan ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı açılan Fenerbahçe bugün sahasında Arabam.Com Konyaspor’u ağırlayacak. Ülker Stadı’ndaki karşılaşma 20.00’de başlayacak. Şampiyonluk iddiasını sürdürmek için kazanmak zorunda olan Fenerbahçe’de Adana Demir maçının sonununda kırmızı kart gören teknik direktör Jorge Jesus kulübedeki yerini alamayacak. Takımın başında yardımcı antrenör Joao de Deus görev yapacak. Cezalı duruma düşen Batsuhayi de yok.

KARŞILAŞMA AZ KALSIN ERTELENECEKTİ

Bu akşam oynanacak maç, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir ara ertelenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Konyaspor kafilesini İstanbul’a getiren uçak, Konya havaalanı pistinin karla kaplanması ve buzlanma nedeniyle uzun süre kalkış yapamadı. Öğleden sonra havaalanına gelen futbolcular 3 saat kadar salonda bekledikten sonra uçağa bindi. Uçak 16.35 ve 20.30’da iki kalkış denemesi yapmasına rağmen koşullar elvermediği için uçuş gerçekleşmedi. Maçın ertelenmesi gündeme gelirken, yapılan çalışmalar sonrasında pist temizlendi. Takım 8 saat de uçakta bekledikten sonra 23.55’te uçak havalandı ve bugünkü maç direkten döndü.

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