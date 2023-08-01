Fenerbahçe-Zimbru maçında tarihe geçti! Kadıköy'de çok konuşulmuştu, gol şov...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Zimbru'yu deplasmanda 4-0 mağlup ederek tur atladı.

İSMAİL KARTALDAN 11'DE 5 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ilk maçın 11inde 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam Dzeko'nun yerine Batshuayi, Kentin yerine İrfan Can Kahveci, Mert Hakan'ın yerine İsmail Yüksek, Szymanski'nin yerine King, Djiku yerine ise Luan Peres forma verdi.

DJIKU VE EMRE MOR YER ALMADI

Sarı-lacivertlilerde Emre Mor ile Alexander Djiku, Zimbru ile oynanan rövanş maçında yer almadı. Turun ilk maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre Mor kadroda yer almazken, arka adalesinde darbeye bağlı sakatlığı bulunan Alexander Djiku riske edilmedi.

Bu oyuncuların yanı sıra UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Rodrigo Becao, Umut Nayir ve Bartuğ Elmaz kadroda yer almadı. Öte yandan Gustavo Henrique, Diego Rossi, Willian Arao, Joao Pedro, Lincoln Henrique, Emre Demir ve Nazım Sangare de görev alamadı.

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TADIC SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dusan Tadic, sarı-lacivertli formayla ilk golünü kaydetti.

Turun ilk maçında asist katkısı sunan ancak gol kaydedemeyen Tadic, Zimbru'nun ev sahipliğinde oynanan karşılaşmada fileleri havalandırdı. Sırp futbolcu, mücadelenin 48inci dakikasında rakip ağları sarstı.

TARİHE GEÇTİ

Opta'nın verilerine göre; Zimbru filelerini havalandıran Dusan Tadic (34 yaş 254 gün), Avrupa kupaları tarihinde Fenerbahçe formasıyla deplasman golü atan en yaşlı yabancı oyuncu oldu.

KADIKÖY'DEKİ MAÇTA ÇOK KONUŞULMUŞTU, GOLLERLE DÖNDÜ

Kadıköy'de oynanan ilk maçta oyuna 84. dakikada giren Batshuayi'nin son düdükle birlikte soyunma odasına gitmedi ve İsmail Yüksek'in sahada tutma çabalarına kayıtsız kalması çok konuşulmuştu.

Rövanşa 11'de başlayan Batshuayi, 57 ve 59. dakikalarda iki gol bularak hem farkı hem de sarı-lacivertli taraftarların endişesini sona erdirdi.

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'FORVET OYUNCUSU SABIRLI OLMALI'

Maç sonu duygularını paylaşan Batshuayi şu ifadeleri kullandı:

Bir forvet oyuncusu sürekli sabırlı olmalı. Gol imkanı bulduğunda neticelendirmeli ve gol atmalı, saha içinde hazır olmalı. Üçüncü golü de atmayı çok isterdim ama olmadı. Önmeli olan nokta takım halinde başarılı olmaktı. Ülke puanına katkı açısından da bu galibiyet önemliydi. Sıralamada daha yukarıda olmak için bu tip maçların önemi büyük. Hem ülke futbolu hem Fenerbahçe için pozitif bir akşam oldu