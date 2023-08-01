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Zimbru Chisinau-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Zimbru-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri

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#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Zimbru Chisinau#Fenerbahçe
Zimbru Chisinau-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte Zimbru-Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 19:11

Zimbru Chisinau-Fenerbahçe maçı canlı yayınla ekranlara geliyor. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Zimbru Chisinau ile karşı karşıya gelecek. Sarı Lacivertliler, ilk maçta Moldova ekibini 5-0 yenerek büyük avantaj elde etmiş. Şimdi gözler rövanş maçında. Heyecanla beklenen Zimbru Chisinau-Fenerbahçe maçı naklen canlı yayınla bu akşam ekranlarda olacak. Peki Zimbru Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? işte Zimbru Chisinau Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgisi...

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Fenerbahça, UEFA Konferans Ligi İkinci Ön Eleme 2. maçında Moldova ekibi Zimbru Chisinau ile mücadele edecek. İlk maçta sarı lacivertli ekip baştan sona üstün oynadığı karşılaşmayı 5-0 kazandı ve avantaklı duruma geçti. Şimdi sıra rövanş maçında. Turu geçen taraf Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turunda FC Differdange 03 (Lüksemburg) – NK Maribor (Slovenya) maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

 

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Luan Peres, Ferdi, İsmail, Crespo, Tadic, İrfan Can, King, Batshuayi

Zimbru: Mostovei, Macritchii, Stefan, Burghiu, Misaras, Damascan, Dedechko, Djou, Soumah, Samiev, Caruntu

ZIMBRU FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

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Zimbru - Fenerbahçe maçı bu akşam TSİ 20.30’da Zimbru Stadyumu’nda oynanacak.

Çift maçlı eleme sisteminin uygulandığı turda rövanş mücadelesi S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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#UEFA Avrupa Konferans Ligi#Zimbru Chisinau#Fenerbahçe

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