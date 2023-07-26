Fenerbahçe - Zimbru maçına yeni transferler damga vurdu! Ryan Kent, Edin Dzeko ve Szymanski'den gol, Tadic'ten asist...

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, 2. ön eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru'yu konuk etti. Sarı-lacivertliler maçı 5-0 kazanıp tur kapısını araladı.

5 yeni transfer sahada

Sarı-lacivertlilerde yeni transferler taraftarın önünde ilk resmi maçlarına çıktı.

Sarı-lacivertlilerin 11’inde 5 yeni isim yer aldı. Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadelede Teknik Direktör İsmail Kartal; Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Dusan Tadic ve Edin Dzeko 11’ini sahaya sürdü. Djiku, Szymanski, Kent, Tadic ve Dzeko ilk resmi maçlarına ilk 11'de başladı.

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Kadıköy’de 58 gün sonra

Fenerbahçe, taraftarının önünde son olarak geçtiğimiz sezonun 36. haftasında oynanan Antalyaspor karşısında çıkarken, yaklaşık 2 aylık aranın ardından tribünlerinin önünde bir resmi maça çıktı.

Altay 108 gün sonra sahada

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre formasından uzak kalan kaleci Altay Bayındır, 108 gün sonra bir resmi maçta kaleyi devraldı. Son olarak 10 Nisan 2023’te Fatih Karagümrük’e karşı kaleyi koruyan Altay, 17 Nisan’da bel fıtığı ameliyatı olmuş, tedavi süreci sonrası sezonu kapatmak zorunda kaldı.

İsmail Kartal alkışlarla karşılandı

Yeni sezon yapılanması kapsamında Teknik Direktörlük koltuğuna getirilen İsmail Kartal da ilk maçına seyircisi önünde çıktı. Seremoninin ardından Kartal’a yoğun sevgi gösterisinde bulunuldu. Tribünlerden adına tezahüratlar yapılırken, İsmail Kartal da alkışlarla yanıt verdi.

Ferdi'den harika gol! Asist Tadic...

Maça hızlı başlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun harika golüyle öne geçti. Dusan Tadic'in sol köşeden ceza alanı köşesina pasında topla buluşan Ferdi, uzak köşeye harika bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

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Yeni transferler golle başladı

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Ryan Kent, Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski ilk resmi maçlarında golle tanıştı.

13. dakikada Edin Dzeko'nun soldan geriye çıkardığı topa sol ayağıyla sert ve düzgün vuran Ryan Kent farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0 sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı giren Fenerbahçe'de yeni golcü Edin Dzeko, 61. dakikada farkı 3'e çıkaran golü attı. Edin Dzeko maçı iki de asistle tamamladı.

Dzeko'nun golünden iki dakika sonra sahneye çıkan Szymanski, takımının 4. golünü kaydetti.

Temsilcimizin son golünü ise Tadic'in yerine oyuna dahil olan Joshua King attı.

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Dusan Tadic tam not aldı

Fenerbahçe'de Ferdi'nin golünün asistini yapan Dusan Tadic, performansıyla da taraftardan tam not aldı. Tadic'in özellikle ilk yarıdaki istekli oyunu ve takım arkadaşlarına direktifler vermesi sosyal medyada övgü aldı.

Sırp yıldız, maçın en fazla şut pası veren ve ikili mücadele kazanan ismi oldu.