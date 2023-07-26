Fenerbahçe'den Cengiz Ünder transferine sinyal! Ferdi Kadıoğlu'nun golü...

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Fenerbahçe'nin Zimbru maçındaki ilk golünde Ferdi Kadıoğlu, ceza alanı sol köşesinden şık bir vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçe, Ferdi'nin gol vuruşunun fotoğrafını sosyal medya hesaplarından 'Vuruş spoiler içeriyor' notuyla paylaştı.

Sosyal medyada bu paylaşım, Cengiz Ünder transferine bir mesaj olarak algılandı.

Bilindiği üzere Cengiz Ünder'in de ters kanattan sol ayağıyla benzer birçok golü bulunuyor...

EDIN DZEKO'DAN CENGİZ ÜNDER CEVABI

Fenerbahçe'de Zimbru maçını 1 gol ve 2 asistle tamamlayan Edin Dzeko'ya maçın ardından Cengiz Ünder soruldu. Bosna Hersekli yıldız, soruya şu yanıtı verdi: Cengo benim arkadaşım ve kardeşim. Onu çok iyi tanıyorum. Tek söyleyebileceğim iyi bir oyuncu olduğu ama transfer konusundaki sorularınızı kulüple konuşmanız gerekiyor.

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L'EQUIPE: CENGİZ, FENERBAHÇE'YE ÇOK YAKIN

Fransız L'Equipe, Zimbru maçının başladığı anlarda geçtiği haberde Cengiz Ünder'in Sarı-lacivertli takıma transfer olmak üzere olduğunu yazdı.

Haberde Fenerbahçe ile Marsilya arasındaki anlaşmanın çok yakın olduğu ifade edildi.