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Fenerbahçe-Zenit maçında dikkat çeken performanslar! 17 yaşındaki Bora Aydınlık ve Jin-Ho Jo...

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#Fenerbahçe#Bora Aydınlık#Jin-Ho Jo
Fenerbahçe-Zenit maçında dikkat çeken performanslar 17 yaşındaki Bora Aydınlık ve Jin-Ho Jo...
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 20:42

Fenerbahçe ile Zenit'in 2-2 berabere kaldığı hazırlık maçında Bora Aydınlık ve Jin-Ho Jo'nun performansları damga vurdu.

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilde ciddi hasara sebep olan depremde zarar gören vatandaşlar oynanan Fenerbahçe-Zenit karşılaşmanın iki oyuncunun performansları dikkat çekti.

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JESUS'UN 11 TERCİHİ

Milli takımlara çok sayıda oyuncu gönderen Fenerbahçe, sahaya İrfan Can, Serdar, Gustavo, Yiğit Efe, Jin-Ho Jo, Nazım, Ahmet Necat, Crespo, Mert Hakan, Serdar Dursun, Pedro 11'i ile çıktı.

İLK DEVREYE DAMGA VURDU

Geçen sezon altyapıya transfer edilen 2003 doğumlu orta saha Jin-Ho Jo'ya Jorge Jesus ilk 11'de şans verdi. Güney Koreli futbolcu yetenekleriyle dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyada da adından söz ettiren Jin-Ho Jo, sakatlığı sebebiyle 62. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe-Zenit maçında dikkat çeken performanslar 17 yaşındaki Bora Aydınlık ve Jin-Ho Jo...

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17 YAŞINDAKİ BORA'DAN FÜZE

Fenerbahçe altyapısından yetişen Bora Aydınlık, Zenit karşısında 62. dakikada oyuna dahil oldu ve A takımla ilk kez sahaya çıktı.

17 yaşındaki futbolcu, yalnızca 6 dakika sonra ceza sahası dışından şık bir gole imza attı ve taraftarları heyecanlandırdı.

'ÇOK GÜZEL BİR GOLDÜ'

Maç sonunda attığı gol hakkında konuşan Bora Aydınlık, "Gol hakkında çok bir şey söyleyemiyorum... Çok güzel bir goldü. Kariyer boyunca kaç kez böyle bir gol atılır bilmiyorum. Biraz daha iyi vurabilsem ikinci golü de atacaktım. Ancak önemli olan çalışıp, gelişmeye devam etmek. Şükrü Saraçoğlu'nda ismimin haykırılması çok güzel bir duyguydu. Zamanında Arda'ya yapmışlardı, şimdi de bana nasip oldu" dedi.

 

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#Fenerbahçe#Bora Aydınlık#Jin-Ho Jo

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