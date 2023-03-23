Canlı | Fenerbahçe Zenit (Hazırlık maçı)

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Fenerbahçe, merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sebebiyle zarar gören vatandaşlar için yeşil sahaya çıkıyor. Gelirinin tamamının deprem bölgesine bağışlanacağı mücadelede sarı-lacivertlilerin rakibi Zenit oluyor.
İlk yarı oynanıyor
Fenerbahçe: 1
Zenit: 1
Goller: 7' Mert Hakan, 21' Malcom(pen.)
İLK 11'LER
Fenerbahçe'nin 11'i: İrfan Can, Serdar, Gustavo, Yiğit Efe, Jin-Ho Jo, Nazım, Ahmet Necat, Crespo, Mert Hakan, Serdar Dursun, Pedro
Zenit'in 11'i: Vasyutin, Krugovoy, Chistyakov, Adamov, Santos, Sutormin, Erokhin, Claudinho, Malcom, Mantuan, Bakaev
FENERBAHÇE Zenit MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde başlayan müsabaka S Sport Plus, FBTV ortak yayınıyla izleyiciyle buluşturuyor. Karşılaşma S Sport’un deneyimli yorumcu ve spikerleri Gökhan Abdik ve Emre Özcan’ın anlatımıyla ekranlara geliyor.