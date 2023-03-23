Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı | Fenerbahçe Zenit (Hazırlık maçı)

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Zenit#Fenerbahçe Zenit Maçı
Canlı | Fenerbahçe Zenit (Hazırlık maçı)
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 17:03

Fenerbahçe ile Zenit, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilde ciddi hasara sebep olan depremde zarar gören vatandaşlar için karşı karşıya geliyor. Maçın tüm gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak. Bu mücadeleyi haberimizden takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, merkez üssü Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem sebebiyle zarar gören vatandaşlar için yeşil sahaya çıkıyor. Gelirinin tamamının deprem bölgesine bağışlanacağı mücadelede sarı-lacivertlilerin rakibi Zenit oluyor.

İlk yarı oynanıyor

Fenerbahçe: 1

Zenit: 1

Goller: 7' Mert Hakan, 21' Malcom(pen.)

İLK 11'LER

Fenerbahçe'nin 11'i: İrfan Can, Serdar, Gustavo, Yiğit Efe, Jin-Ho Jo, Nazım, Ahmet Necat, Crespo, Mert Hakan, Serdar Dursun, Pedro

Zenit'in 11'i: Vasyutin, Krugovoy, Chistyakov, Adamov, Santos, Sutormin, Erokhin, Claudinho, Malcom, Mantuan, Bakaev

FENERBAHÇE Zenit MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Saat 19.00'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksinde başlayan müsabaka S Sport Plus, FBTV ortak yayınıyla izleyiciyle buluşturuyor. Karşılaşma S Sport’un deneyimli yorumcu ve spikerleri Gökhan Abdik ve Emre Özcan’ın anlatımıyla ekranlara geliyor.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Zenit#Fenerbahçe Zenit Maçı

BAKMADAN GEÇME!

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü Beethovenın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

200 yıllık gizemi DNA analizi çözdü! Beethoven'ın saç telleri ölümüne yol açan hastalığı aydınlattı

#Ludwig Van Beethoven
Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor

'Yediğimi yakmak için ne kadar yürümem lazım?' diye merak edenler buraya... En sevdiğiniz yemek bakın kaç adıma denk geliyor!

#Sağlık
James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov