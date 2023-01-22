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Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu! Ahmet Aydın adından çök söz ettirecek...

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Ahmet Aydın
Fenerbahçe yeni Arda Gülerini buldu Ahmet Aydın adından çök söz ettirecek...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 10:16

Fenerbahçe'nin futbol akademisi, yeni Arda Güler'ler için mesaisine tam gaz devam ediyor. U13'te forma giyen Ahmet Aydın, şimdiden tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Ahmet'in, fiziğini geliştirmesi halinde gelecekte tüm dünyanın konuşacağı bir yıldız olacağı düşünülüyor.

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Fenerbahçe 'de taraftarlar, teknik direktör Jorge Jesus'un, Arda Güler'i ilk 11'de daha fazla oynatmasını istiyor... Arda'nın sahaya çıktığı her an, tribünlerin coşkusunu oldukça artırıyor. Bu arada Sarı-Lacivertliler'in alt yapısı da yeni Arda'lar için üretime devam ediyor. Futbol Akademisi'nin Genel Koordinatörü Tahir Karapınar yönetiminde Kanarya'da birçok yıldız adayının, yakın gelecekte A Takım'da olmaları hedefleniyor.

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Çok yetenekli bir futbolcu

İşte bu anlamda Arda gibi nice yetenekli oyuncuları yetiştirmeyi ve bulmayı hedefleyen Kanarya'da dikkat çeken bir çocuk var. Onun ismi Ahmet Aydın... Fanatik'in delemesine göre Ahmet henüz 13 yaşında ve U13 Takımı'nda 10 numaralı formayı giyiyor. Alt yapı hocalarının, çok yetenekli olarak yorumladığı ve fiziksel anlamda gelişmesi halinde tüm dünyanın konuşacağını düşündüğü Ahmet, Ekim 2022'de Almanya'da düzenlenen International U13 Charity Masters Turnuvası’ndaki başarılı performansıyla organizasyonun ‘En İyi Orta Saha’ oyuncusu seçildi.

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A takım yıldızları da yalnız bırakmıyor

Oyuncuların gelişimi üzerine beslenme ve eğitimleri dahil birçok konuda oldukça titiz davranan Fenerbahçe Akademisi'ni A Takım'ın yıldızları da yalnız bırakmıyor. Fırsat buldukça Arda'nın yanı sıra kaptan Altay, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş gibi isimlerin alt yapıya ziyaretlerde bulunarak gençlerle buluştukları ve onlara kramponlar hediye ettikleri bildirildi.

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Ahmet Aydın

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