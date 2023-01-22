Arjantin basınından çarpıcı iddia! Enner Valencia’ya Barcelona talip

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Arjantin’in Ole gazetesinin İspanyol basınından Diario’ya dayandırdığı habere göre, takımdan ayrılan Memphis Depay’ın yerine ‘uygun maliyetli’ bir santrfor arayan Barça yönetimi, Valencia’yı da listeye aldı.

Bu sezon Fenerbahçe’de oynadığı 27 resmi karşılaşmada 18 gol, 4 asist üreten 33 yaşındaki futbolcu, Ekvador Milli Takımı formasıyla da 2022 Dünya Kupası’nda 6 maçta 3 gol atmıştı.

Öte yandan Kamerun medyasından Actu Cameroun da Fenerbahçe’nin İtalya’da Hellas Verona forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Martin Hongla’yı transfer etmek istediğini yazdı.