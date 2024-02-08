Fenerbahçe ve Karagümrük anlaşmaya vardı! Serdar Dursun geri dönüyor...

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı turnuvanın dışına iten, Süper Lig'de ise Galatasaray ile zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminin hızlı ekiplerinden olan sarı - lacivertlilerde bir transfer daha açıklanmak üzere...

Fenerbahçe, sezon başında Fatih Karagümrük takımına kiralanan Serdar Dursun ile anlaşma sağlamıştı ve İstanbul ekibiyle görüşmelere başlamıştı.

ANLAŞMAYA VARILDI

İki kulübün de yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içinde açıklanmasının beklendiği öğrenildi.

Bu sezon Karagümrük formasıyla 23 resmi maçta forma giyen Serdar Dursun, 990 dakika sahada kaldı ve 3 gol kaydetti.