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Fenerbahçe ve Karagümrük anlaşmaya vardı! Serdar Dursun geri dönüyor...

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#Serdar Dursun
Fenerbahçe ve Karagümrük anlaşmaya vardı Serdar Dursun geri dönüyor...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 15:21

Ziraat Türkiye Kupası'nda adını çeyrek finale yazdıran, Süper Lig'de ise liderliğini sürdüren Fenerbahçe ara transfer dönemine hızlı bir giriş yapmıştı. Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan sarı - lacivertlilerde birçok isimle de yollar kiralık olarak ayrılmıştı. Sezon başında Karagümrük'e kiralanan Serdar Dursun için ise sıcak bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

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Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'yı turnuvanın dışına iten, Süper Lig'de ise Galatasaray ile zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminin hızlı ekiplerinden olan sarı - lacivertlilerde bir transfer daha açıklanmak üzere...

Fenerbahçe, sezon başında Fatih Karagümrük takımına kiralanan Serdar Dursun ile anlaşma sağlamıştı ve İstanbul ekibiyle görüşmelere başlamıştı.

Fenerbahçe ve Karagümrük anlaşmaya vardı Serdar Dursun geri dönüyor...

ANLAŞMAYA VARILDI

İki kulübün de yapılan görüşmeler sonrasında anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içinde açıklanmasının beklendiği öğrenildi.

Bu sezon Karagümrük formasıyla 23 resmi maçta forma giyen Serdar Dursun, 990 dakika sahada kaldı ve 3 gol kaydetti.

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#TRANSFER#FENERBAHÇE#Serdar Dursun

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