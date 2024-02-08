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Cinsel saldırı davası görülen Dani Alves için çarpıcı detay! Polis anlattı: 'Video kayıtları doğruluyor'

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#Dani Alves#Cinsel Saldırı#DAVA
Cinsel saldırı davası görülen Dani Alves için çarpıcı detay Polis anlattı: Video kayıtları doğruluyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2024 13:03

Brezilya futbolunun en önemli futbolcularından biri olan Dani Alves, İspanya'da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 1 yılı aşkın süredir tutuklu bulunuyordu. Eski futbolcunun davası sona erdi ve hakkında 12 yıl hapis cezası istendi. Dava ile ilgili kararın ilerleyen günlerde açıklanması beklenirken, çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

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Sevilla ve Barcelona'nın efsane futbolcularından Dani Alves, İspanya'da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklanmıştı. 1 yıldır hapiste olan ve davası geçtiğimiz günlerde sona eren Brezilyalı futbolcuyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı.

SORULARI CEVAPLAMADI

Barselona İl Mahkemesi'nde görülen ve üç gün devam eden davanın son gününde ifade veren Dani Alves, savcılığın kendisine yönelteceği soruları cevaplamayı reddetmişti.

Cinsel saldırı davası görülen Dani Alves için çarpıcı detay Polis anlattı: Video kayıtları doğruluyor

İDDİALARI REDDETTİ AMA...

Yalnızca avukatının sorularını yanıtladığı görülen Alves, olayın yaşandığı gece alkolün dozunu kaçırdığını ancak kendisini tecavüz ile suçlayan kişinin kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

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Dani Alves ile avukatı, davadan beraatini talep etmiş ve 1 yıl hapis cezasının yanında 50 bin euro kefalet ödeme teklifinde bulunmuştu.

VİDEO KAYITLARI DOĞRULUYOR

Öte yandan davada ifade veren Katalan polisi, gece kulübünün video kayıtlarının 'cinsel saldırı' iddialarını doğruladığını dile getirdi.

Cinsel saldırı davası görülen Dani Alves için çarpıcı detay Polis anlattı: Video kayıtları doğruluyor

"BANA İNANMAYACAKLARINI DÜŞÜNDÜM"

Alves'in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ifade eden kadın, "Gece kulübünde kendisini gördüğüm ve selam verdiğim anda yüzümden tutarak beni öpmeye başladı. Çok yılışık bir hareketti. Elimi arkadan tutup çekti ve kalçamı sıktı. Beni çok incitti. Bana inanmayacaklarını, para için böyle bir suçlama yaptığımı düşüneceklerinden korktum." dedi.

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Mahkemede gözyaşlarına hakim olamayan genç kadın, olayı paylaştığı arkadaşlarının ısrarı sonrası karakola giderek suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

12 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Dani Alves'in 9-12 yıl arası hapis cezası istenen dava geçtiğimiz günlerde sona erdi ve kararın kısa süre içinde açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

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#Dani Alves#Cinsel Saldırı#DAVA

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