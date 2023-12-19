Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dünya yıldızları 'duran top' acemisi

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’de geride kalan 15 haftada oynanan 150 karşılaşmada toplam 414 gol atılırken, maç başı ortalama 2.76’ya ulaştı. Gollerin 306’sı akan oyundan, 68’i duran toplardan (korner, direkt serbest vuruş ve serbest vuruş organizasyonları) geldi. Duran toplardan üretilen gollerin toplam gollere oranı yüzde 16.4 olarak gerçekleşti. Başka bir deyişle Süper Lig’de bu sezon her 6 golden 1’i duran toplardan atıldı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY’IN TOPLAM 71 GOLÜNÜN SADECE 8’İ DURAN TOPTAN

Liderlik koltuğunda oturan 40 golle en skorer takım olan Fenerbahçe ile ikinci Galatasaray’ın (31 gol) kadrolarındaki yıldızlar dikkate alınınca duran top performanslarının vasatın altında kaldığı ortaya çıkıyor. Tadic, İrfan Can, Szymanski, Zajc, Cengiz ve Dzeko’lu Kanarya, ligdeki toplam 40 golünün 5’ini (yüzde 12.5); Mertens, Ziyech, İcardi, Kerem Aktürkoğlu ve Oliveira’lı Aslan 31 golünün 3’ünü (yüzde 9.6) duran toplardan atabildi. OPTA verilerinden öne çıkan ilginç notlar şöyle:

Haberin Devamı

KASIMPAŞA 8 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI İSTANBULSPOR HİÇ GOL ATAMADI

Duran toplardan en çok gol bulan takım Kasımpaşa (8). Fenerbahçe’nin yarın deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor 7 golle ikinci sırada. Duran topların en golcü üçüncü ekibi Beşiktaş (6) olurken, İstanbulspor ise hiç gol atamadı. Sarı siyahlılar aynı zamanda duran toplardan en çok gol yiyen ekip (8). Fenerbahçe ve Galatasaray kalelerinde 2’şer gol görürken, bu tip organizasyonlarda gol yemeyen tek takım Galatasaray’ın yarınki rakibi Karagümrük.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DİREKT SERBEST VURUŞLARDA SIFIR ÇEKTİ

Direkt serbest vuruşlardan Trabzonspor ve Samsunspor 2’şer gol üretirken, Fenerbahçe, Hatayspor, Gaziantep ve Kasımpaşa 1’er kez ağları havalandırdı. Aralarında Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu diğer takımlar, direkt serbest vuruşlardan hiç gol atamadı. Bu vuruşlarda İstanbul, Adana Demirspor, Beşiktaş, Hatayspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Pendikspor kalelerinde 1’er gol görürken, diğer takımlar gol yemedi.