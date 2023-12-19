×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın dünya yıldızları 'duran top' acemisi

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Galatasaray#Derbi
Fenerbahçe ve Galatasarayın dünya yıldızları duran top acemisi
Adil Demirçubuk
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 07:00

Kanarya 40 golünün sadece 5’ini, Aslan 31 golün 3’ünü duran toplardan atabildi. Süper Lig’de geride kalan 15 haftada oynanan 150 maçta atılan 414 golün 68’i (yüzde 16.4’ü) korner, direkt serbest vuruş ve serbest vuruş organizasyonlarından geldi. Tadic, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Zajc, Cengiz ve Dzeko’lu lider Fenerbahçe ile Mertens, Ziyech, İcardi, Kerem Aktürkoğlu ve Oliveira’lı Galatasaray’ın duran toplardan bulduğu goller, Süper Lig’in ortalamasını bile yakalayamadı. Kanarya yüzde 12.5, Aslan yüzde 9.6’da kaldı.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig’de geride kalan 15 haftada oynanan 150 karşılaşmada toplam 414 gol atılırken, maç başı ortalama 2.76’ya ulaştı. Gollerin 306’sı akan oyundan, 68’i duran toplardan (korner, direkt serbest vuruş ve serbest vuruş organizasyonları) geldi. Duran toplardan üretilen gollerin toplam gollere oranı yüzde 16.4 olarak gerçekleşti. Başka bir deyişle Süper Lig’de bu sezon her 6 golden 1’i duran toplardan atıldı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY’IN TOPLAM 71 GOLÜNÜN SADECE 8’İ DURAN TOPTAN

Liderlik koltuğunda oturan 40 golle en skorer takım olan Fenerbahçe ile ikinci Galatasaray’ın (31 gol) kadrolarındaki yıldızlar dikkate alınınca duran top performanslarının vasatın altında kaldığı ortaya çıkıyor. Tadic, İrfan Can, Szymanski, Zajc, Cengiz ve Dzeko’lu Kanarya, ligdeki toplam 40 golünün 5’ini (yüzde 12.5); Mertens, Ziyech, İcardi, Kerem Aktürkoğlu ve Oliveira’lı Aslan 31 golünün 3’ünü (yüzde 9.6) duran toplardan atabildi. OPTA verilerinden öne çıkan ilginç notlar şöyle:

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınGalatasarayın Avrupa Ligindeki rakibi Sparta Pragı tanıyalım En dikkat çeken oyuncuları, ligdeki durumu ve Semih Kaya detayı...Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sparta Prag'ı tanıyalım! En dikkat çeken oyuncuları, ligdeki durumu ve Semih Kaya detayı...Haberi görüntüle

KASIMPAŞA 8 KEZ FİLELERİ HAVALANDIRDI İSTANBULSPOR HİÇ GOL ATAMADI

Duran toplardan en çok gol bulan takım Kasımpaşa (8). Fenerbahçe’nin yarın deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor 7 golle ikinci sırada. Duran topların en golcü üçüncü ekibi Beşiktaş (6) olurken, İstanbulspor ise hiç gol atamadı. Sarı siyahlılar aynı zamanda duran toplardan en çok gol yiyen ekip (8). Fenerbahçe ve Galatasaray kalelerinde 2’şer gol görürken, bu tip organizasyonlarda gol yemeyen tek takım Galatasaray’ın yarınki rakibi Karagümrük.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Alexander Djikudan şampiyonluk sözleri: Galatasaray maçına dikkat çektiFenerbahçe'de Alexander Djiku'dan şampiyonluk sözleri: Galatasaray maçına dikkat çektiHaberi görüntüle

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DİREKT SERBEST VURUŞLARDA SIFIR ÇEKTİ

Direkt serbest vuruşlardan Trabzonspor ve Samsunspor 2’şer gol üretirken, Fenerbahçe, Hatayspor, Gaziantep ve Kasımpaşa 1’er kez ağları havalandırdı. Aralarında Galatasaray ve Beşiktaş’ın da bulunduğu diğer takımlar, direkt serbest vuruşlardan hiç gol atamadı. Bu vuruşlarda İstanbul, Adana Demirspor, Beşiktaş, Hatayspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Galatasaray ve Pendikspor kalelerinde 1’er gol görürken, diğer takımlar gol yemedi.

Fenerbahçe ve Galatasarayın dünya yıldızları duran top acemisi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Galatasaray#Derbi

BAKMADAN GEÇME!