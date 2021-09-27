Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına damga vuran pozisyonlar! Elle müdahale ve penaltı var mı, hakem hocaları ne diyor?

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Spor Arena - Süper Lig'de 7. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Hatayspor'u yenerek maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Galatasaray, TT Arena'da 4 maçlık galibiyet hasretini Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek giderirken, çok sayıda eksikle İzmir'e giden Beşiktaş, deplasmanda Altay'a 2-1 mağlup oldu.

Haftanın en dikkat çekici skorları Sivasspor ve Adana Demirspor'dan geldi. Karagümrük ve Gaziantep FK haftanın hayal kırıklığına uğrayan takımları oldu.

Bir diğer maçta Antalyaspor, Öznur Kablo Malatyaspor karşısında kazandı. Giresunspor ise bu hafta da galibiyet elde edemedi. Karadeniz ekibi bu kez Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Aykut Kocaman'ın Başakşehir'i ise Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

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Bu hafta özellikle Galatasaray - Göztepe ve Hatayspor - Fenerbahçe maçlarındaki tartışmalı pozisyonlar çok konuşuldu.









KIM MIN JAE'NİN MÜDAHALESİ PENALTI MI?

Hatayspor'un Fenerbahçe'yi ağırladığı mücadelede sarı lacivertlilerin Koreli oyuncusu Kim Min Jae'nin ceza sahası içerisinde topu kornere gönderdiği pozisyon tartışmalara yol açtı.

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Deniz Çoban, yayıncı kuruluştaki Trio programında, "Bu el destek eliyse penaltı verilmez. Bizim görmediğimiz, oyuncu topa kafasıyla vuruyor mu? Ama bizim görmediğimiz bir açıdan VAR'ın önünde bunun kafaya değdiğini doğrulayan bir açı varsa penaltı olmaz. Ben pozisyonun penaltı olduğunu düşünüyorum." dedi.

KİM NE DEDİ?

🗣 Lale Orta: "Penaltı."

🗣 Bülent Yıldırım: "Penaltı."

🗣 Deniz Çoban: "Penaltı."

Eski hakemlerden Ahmet Çakar ise "Kim Min Jae'nin pozisyonu penaltı değil." yorumunu yaptı. Sosyal medyada pozisyonun penaltı olmadığını iddia eden taraftarlar ise IFAB kuralını içeren paylaşımlarda bulundu;



- Bir oyuncunun düşerken destek için kollarını vücudu ile zemin arasına koyması doğaldır.





BU KEZ CİCALDAU...



Mücadelenin 28. dakikasında sarı-kırmızılıların ceza sahası içinde oluşan karambolde top Cicaldau'nun eline çarptı ve İzmir ekibi penaltı bekledi. Bu pozisyon da tartışmalara neden oldu ve gözler hakem hocalarına çevrildi.



Deniz Çoban, pozisyonla ilgili, "Yere düşen bir oyuncunun kolları bu şekilde olur. Vücut pozisyonunda bir anormallik yok. Elin topa giden bir hareketi yok. Top eline düşüyor. Bu klasik bir çarpma. Bunu penaltı diye asla düşünmeyiz. Tamamen doğal pozisyonda olan eline düşüyor. Hakemin devam kararı doğru." yorumunda bulundu.

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Yine eski hakemlerden Deniz Ateş Bitnel, "Cicaldau'nun eline temas eden top Penaltı olmaz . El doğal konumda genişleme yok." dedi.

Erman Toroğlu'nun pozisyonla ilgili yorumu ise "Cicaldau'nun elle oynaması penaltı." şeklinde oldu.