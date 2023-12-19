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Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Süper Kupa ortaklığı

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Süper Lig
Fenerbahçe ve Beşiktaştan Süper Kupa ortaklığı
İsmail ER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 07:00

İki büyük kulübün başkanları Ali Koç ile Hasan Arat’ın bir araya geldiği zirveden 2010-11 Süper Kupa finali iş birliği kararı çıktı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat “karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunduk. 2010-2011 Süper Kupa Finali’ni oynamak için birlikte müracaat etme kararı çıktı” diye konuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise “biz müracaat etmeden TFF harekete geçmeliydi. Takvim çok sıkışık, en yakın zaman sanki bir sonraki sezon lig başlamadan önce” dedi.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe 2010-11 sezonun Süper Kupa finali için Türkiye Futbol Federasyonu’na birlikte başvurma kararı aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un 6 yönetici ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğu Beşiktaş Başkanı Hasan Arat toplantı sonrası yaptığı açıklamada “Ali Bey eski bir dostumuz olarak, yeni seçilen yönetim kurulumuzu ziyaret etti. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. 2010-2011 Süper Kupa Finali’ni oynamak için birlikte müracaat etme kararı çıktı” şeklinde konuştu.

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EKONOMİYİ BÜYÜTMEYİ KONUŞTUK

Sarı lacivertlilerin başkanı Ali Koç ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Hayırlı, uğurlu olsun ziyareti için geldik. Ortak sorunlarımızı konuştuk. Nerede birbirimize destek olabiliriz... Nerede güç birliği yapabileceğimizi konuştuk. Bu iki büyük kulübün, halkla ilişkileri, Cumhuriyet ve Atatürk’e bağlı olmaları konusunda çok benzer. Sahada rekabet, saha dışında da yapıcı rekabet. Sorunlarımız ve sıkıntılarımız hep aynı. Pek çok konuda ortak hareket ederek, ekonomimizi büyütmeyi konuştuk.

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KARARI TFF YÖNETİMİ VERECEKTİR

Süper Kupa maçı var, biz müracaat etmeden TFF bunun için harekete geçmeliydi. Takvim çok sıkışık, en yakın zaman sanki bir sonraki sezon ligler başlamadan önce... Kararı TFF verecektir. Samimi, dostça karşılama için sayın başkan Hasan Arat’a ve yönetim kuruluna teşekkürler. Dediğim gibi sahada rekabet, saha dışında yapıcı rekabet. İnşallah bu ziyaret, yapacağımız birçok ziyaretin başlangıcı olur.” Koç görüşmede TFF’nin istifasının kesinlikle gündeme gelmediğini de ifade etti.

BARIŞ iKLiMiNi TÜRKiYE’YE YAYMALIYIZ

Hasan Arat, Beşiktaş’ın kapısının herkese açık olduğunun altını çizerken “Bunlar büyük camialardır, bu ziyaretler çok anlamlıdır. Sanıyorum Ali Bey, 1998 yılında Süleyman ağabey ile seçildiğimizde kulübe gelmişti. Biz de gitmiştik. Bunların olması lazım. Ortak sorunların tartışılması lazım. Sahada rekabet olacak ama bu iklimin Türkiye’ye yayılması lazım. Maçlarda centilmence mücadele edeceğiz. Bu kurumlar Türkiye’nin en önemli kurumlarından. Türkiye’yi kuran kurumlar. Barış ortamı için öncü olalım” diye konuştu.

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#Fenerbahçe#Beşiktaş#Süper Lig

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