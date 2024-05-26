×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL EURO 2024 PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri Futbol Haberleri

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Jose Mourinho'ya dev teklif!

Güncelleme Tarihi:

#Mourinho#Fenerbahçe#Beşiktaş
Fenerbahçe ve Beşiktaşın gündemindeki Jose Mourinhoya dev teklif
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2024 17:42

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ilgilendiği Jose Mourinho'ya cazip bir teklifin yapıldığı belirtildi.

Haberin Devamı

Süper Lig'de sezon sona ererken Jose Mourinho gündem olmaya devam ediyor.

AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMIŞTI

Daha önce Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Büyük ihtimalle biz kazanırsak ben Mourinho'yu getireceğim Fenerbahçe'nin başına. Ne kadar isterse o kadar oyuncu da alacağız" sözleri gündem olmuştu.

Fenerbahçe ve Beşiktaşın gündemindeki Jose Mourinhoya dev teklif

HÜSEYİN YÜCEL DE 'MOURINHO' DEDİ

Yıldırım'ın açıklamalarının ardından Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de Mourinho görüştüklerini söylemişti. Yücel, "Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi ve Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi" şeklinde konuşmuştu.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınFatih Terim ile yollarını ayıran Panathinaikos, Yunanistan Kupasını kazandıFatih Terim ile yollarını ayıran Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nı kazandıHaberi görüntüle

MOURINHO'YA ÇILGIN TEKLİF

Bu gelişmelerin ardından Rumen basınında dikkat çeken bir haber yayınlandı.

Emanuel Roşu'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah, Jose Mourinho'ya 150 milyon euro değerinde bir sözleşme önerdi.

Haberde, Mourinho'nun bu teklife sıcak baktığı ancak gelecek sezon için görüştüğü takımlardan 1 yıllık sözleşme talebinde bulunduğu kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mourinho#Fenerbahçe#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!