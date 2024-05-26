Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündemindeki Jose Mourinho'ya dev teklif!

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Süper Lig'de sezon sona ererken Jose Mourinho gündem olmaya devam ediyor.

AZİZ YILDIRIM AÇIKLAMIŞTI

Daha önce Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Büyük ihtimalle biz kazanırsak ben Mourinho'yu getireceğim Fenerbahçe'nin başına. Ne kadar isterse o kadar oyuncu da alacağız" sözleri gündem olmuştu.

HÜSEYİN YÜCEL DE 'MOURINHO' DEDİ

Yıldırım'ın açıklamalarının ardından Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel de Mourinho görüştüklerini söylemişti. Yücel, "Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi ve Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi" şeklinde konuşmuştu.

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MOURINHO'YA ÇILGIN TEKLİF

Bu gelişmelerin ardından Rumen basınında dikkat çeken bir haber yayınlandı.

Emanuel Roşu'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah, Jose Mourinho'ya 150 milyon euro değerinde bir sözleşme önerdi.

Haberde, Mourinho'nun bu teklife sıcak baktığı ancak gelecek sezon için görüştüğü takımlardan 1 yıllık sözleşme talebinde bulunduğu kaydedildi.