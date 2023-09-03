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Fenerbahçe üç yabancı oyuncuyu göndermek zorunda! Takımdaki en zayıf üç halka...

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#Transfer#Fenerbahçe#İsmail Kartal
Fenerbahçe üç yabancı oyuncuyu göndermek zorunda Takımdaki en zayıf üç halka...
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2023 07:00

F.Bahçe, 15 Eylül’den önce kadrosundan üç yabancı oyuncu göndermek zorunda. Sözleşmesi dondurulan Lincoln dışında halihazırda 16 oyuncusu bulunan Kanarya, 6 numaraya da lejyoner alırsa bu rakam 17 alacak. Bu nedenle kadrodan 3 ismin bonservisiyle veya kiralık olarak gönderilmesi bekleniyor.

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Yaptığı flaş transferlerle kadrosunu zenginleştiren Fenerbahçe, elindeki yabancı futbolcu sayısının fazlalığı nedeniyle üç oyuncusuyla yol ayrımına girmek zorunda kalacak. Halen kadroda 16 yabancı yer alırken, eksikliği görülen 6 numara pozisyonuna da bir transferin yapılmasıyla bu rakam 17’ye yükselecek. Statüye göre 15 Eylül tarihine kadar kadrodaki yabancı sayısını 14’e inmek zorunda olan sarı lacivertliler, yeni ismin de katılması sonrası üç oyuncuyla yol ayrımına gitmek zorunda olacak.

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FAYED KİRALIK OLARAK VERİLECEK

Çapraz bağlarından sakatlanan ve uzun süre futbol oynaması mümkün görülmeyen Lincoln Henrique’nin lisansı devre arasına kadar dondurulsa da hali hazırda 16 sözleşmeli yabancı oyuncu kadroda bulunuyor. Kadroya yeni katılan 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’in kiralık olarak verilmesi planlanırken, gönderilmesi düşünülen iki ismin Miguel Crespo ve Luan Peres olduğu öğrenildi. Gidecek isimleri kiralık mı yoksa bonservisleriyle mi gideceği konusu gelen taleplere göre şekillenecek.

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FENERBAHÇE’NiN YABANCI FUTBOLCULARI

Dominik Livakovic Hırvatistan
Alexander Djiku Gana
Jayden Oosterwolde Hollanda
Rodrigo Becao Brezilya
Luan Peres Brezilya
Omar Fayed Mısır
Sebastian Szymanski Polonya
Dusan Tadic Sırbistan
Bright Osayi Samuel İngiltere
Fred Brezilya
Ryan Kent İngiltere
Miguel Crespo Portekiz
Miha Zajc Slovenya
Lincoln Henrique Brezilya
Edin Dzeko B.Hersek
Joshua King Norveç
Michy Batshuayi Belçika

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#Transfer#Fenerbahçe#İsmail Kartal

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