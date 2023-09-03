Fenerbahçe üç yabancı oyuncuyu göndermek zorunda! Takımdaki en zayıf üç halka...

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Yaptığı flaş transferlerle kadrosunu zenginleştiren Fenerbahçe, elindeki yabancı futbolcu sayısının fazlalığı nedeniyle üç oyuncusuyla yol ayrımına girmek zorunda kalacak. Halen kadroda 16 yabancı yer alırken, eksikliği görülen 6 numara pozisyonuna da bir transferin yapılmasıyla bu rakam 17’ye yükselecek. Statüye göre 15 Eylül tarihine kadar kadrodaki yabancı sayısını 14’e inmek zorunda olan sarı lacivertliler, yeni ismin de katılması sonrası üç oyuncuyla yol ayrımına gitmek zorunda olacak.

FAYED KİRALIK OLARAK VERİLECEK

Çapraz bağlarından sakatlanan ve uzun süre futbol oynaması mümkün görülmeyen Lincoln Henrique’nin lisansı devre arasına kadar dondurulsa da hali hazırda 16 sözleşmeli yabancı oyuncu kadroda bulunuyor. Kadroya yeni katılan 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed’in kiralık olarak verilmesi planlanırken, gönderilmesi düşünülen iki ismin Miguel Crespo ve Luan Peres olduğu öğrenildi. Gidecek isimleri kiralık mı yoksa bonservisleriyle mi gideceği konusu gelen taleplere göre şekillenecek.

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FENERBAHÇE’NiN YABANCI FUTBOLCULARI

Dominik Livakovic Hırvatistan

Alexander Djiku Gana

Jayden Oosterwolde Hollanda

Rodrigo Becao Brezilya

Luan Peres Brezilya

Omar Fayed Mısır

Sebastian Szymanski Polonya

Dusan Tadic Sırbistan

Bright Osayi Samuel İngiltere

Fred Brezilya

Ryan Kent İngiltere

Miguel Crespo Portekiz

Miha Zajc Slovenya

Lincoln Henrique Brezilya

Edin Dzeko B.Hersek

Joshua King Norveç

Michy Batshuayi Belçika