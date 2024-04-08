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Fenerbahçe U19 Takımı'nın 'Süper Kupa' günü

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#Fenerbahçe#Süper Kupa#Fenerbahçe U19 Takımı
Fenerbahçe U19 Takımının Süper Kupa günü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2024 07:00

Süper Kupa maçında Galatasaray karşısına çıkan ve 3. dakikada sahadan çekilen Fenerbahçe'de maça çıkan U19 takımı, görülmemiş yoğunlukta bir gün yaşadı.

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Fenerbahçe U19 Takımı, dün önce saat 12.00’de Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde Elit A Ligi 1. Grup’un 19. haftasında Bitexen Giresunspor ile karşılaştı. Sarı lacivertli ekip, başkan Ali Koç ve yöneticilerin de izlediği maçı, 32. dakikada Emirhan Arkutçu, 67’de M. Zeki Dursun, 79’da Yiğit Emir Ekiz ve 90+3’te Efekan Karayazı’nın attığı gollerle 4-1 kazandı.

Fenerbahçe U19 Takımının Süper Kupa günü

Genç futbolcular daha sonra Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti.

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Fenerbahçe U19 Takımı'nın günü şu şekilde geçti:

12.00 Fenerbahçe U19 Takımı, Elit Lig maçında Bitexen Giresunspor ile karşılaştı ve mücadeleyi 4-1 kazandı.

14.56 Sarı lacivertliler Dereağzı Tesisleri’nden Sabiha Gökçen Havalimanı’na doğru hareket etti.

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16.31 Fenerbahçe U19 takımı ve yöneticileri taşıyacak uçak havalandı.

18.08 Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Şanlıurfa'ya iniş yaptı.

20.03 Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'na giriş yaptı.

20.10 Fenerbahçeli futbolcular sahaya çıktı, tribünleri selamladı.

20.55 Fenerbahçeli futbolcular ısınmak için sahaya çıktı.

21.25 Takımlar ve hakemler karşılaşma için sahaya çıktı.

21.30 Başlama vuruşu yapıldı ve maça Galatasaray başladı.

21.31 (0.50) İcardi’nin golü ile Galatasaray 1-0 öne geçti.

21.32 (2.05) Santra için beklenirken, Fenerbahçeli yönetici Ahmet Ketenci futbolcuları çağırdı, Fenerbahçeli futbolcular sahadan çıktı.

21.34 Volkan Bayarslan Fenerbahçeli yöneticilerle konuştu.

21.35 (4.10) Hakem maçı tatil etti.

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#Fenerbahçe#Süper Kupa#Fenerbahçe U19 Takımı

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