×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Süper Kupa'dan çekilen Fenerbahçe'den ilk açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz

Güncelleme Tarihi:

#Süper Kupa#Fenerbahçe#Galatasaray
Süper Kupadan çekilen Fenerbahçeden ilk açıklama: Dik durmaya devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 22:35

Galatasaray'a karşı U19 takımı ile çıktığı maçtan çekilen Fenerbahçe'den bir açıklama geldi.

Haberin Devamı

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugünde, tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki;

“Sadece futbolda değil yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alınterinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden dünyanın en büyük spor kulübü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Kupa#Fenerbahçe#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!