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Fenerbahçe U19 takımı bir günde 2 maça çıkacak! Süper Kupa'da takımın başında Zeki Murat Göle yer alacak

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#Süper Kupa#Fenerbahçe#Galatasaray
Fenerbahçe U19 takımı bir günde 2 maça çıkacak Süper Kupada takımın başında Zeki Murat Göle yer alacak
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2024 07:00

Sarı lacivertli gençler Türk futbol tarihine geçecek sıra dışı bir gün yaşayacak. U19 Elit A Ligi 1. Grup’ta lider olan sarı lacivertli gençler, saat 12.00’de Dereağzı’nda Giresunspor ile oynadıktan sonra uçağa binip Şanlıurfa’ya gidecek ve 21.30’da Süper Kupa finalinde Galatasaray’ın karşısına çıkacak.

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Fenerbahçe’nin bugün Süper Kupa’da Galatasaray karşısına çıkarması beklenen U19 takımı, kendi kategorisinde oldukça başarılı bir ekip. Teknik direktörlüğünü sarı lacivertli kulübün efsane futbolcularından Semih Şentürk’ün yaptığı takım, U19 Elit A Ligi 1. Grup’ta lider durumda. Oynadığı 16 maçta 12 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 36 puan toplayan sarı lacivertlileri, 32 puanlı Trabzonspor takip ediyor. 17.8 yaş ortalamasına sahip takımda Yasir Boz ve Boran Eligüzel 16 yaşında. Süper Kupa’yı daha da ilginç hale getiren bir başka detay; Fenerbahçe U19 Takımı’nın bugün kendi liginde de maç oynayacak olması.

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U19 MAÇI BiR SAAT ÖNE ÇEKiLDi

Saat 12.00’de Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak olan sarı lacivertli gençler, daha sonra uçağa binerek Şanlıurfa’ya gidecek ve saat 21.30’da başlayacak Süper Kupa maçında Galatasaray karşısına çıkacak. TFF, normalde 13.00’te oynanması gereken U19’ların maçını bu olay nedeniyle 12.00’ye aldı.

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TAKIMIN BAŞINDA Z.MURAT GÖLE ÇIKACAK

Bugün sahaya antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak Fenerbahçe U19 Takımı’nda istatistiksel açıdan dikkat çeken futbolcuların başında 12 gol, 1 asist üreten santrfor Çağrı Fedai, 9 gol, 5 asist kaydeden sağ kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu ve 5 kez fileleri havalandıran forvet Kerem Kayaarası geliyor. Fenerbahçe A takımının hafta içinde Adana Demirspor’u 4-2 yendiği Süper Lig karşılaşmasının kadrosunda, U19 takımından Çağrı Fedai’nin yanı sıra orta saha oyuncuları Efekan Karayazı ve Zeki Dursun ile Yusuf Akçiçek de yer aldı.

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F.BAHÇE U19 TAKIMININ YAŞ ORTALAMASI 17.8

KALECiLER:

Doğukan Demir 18
Ömer Bircan Camcı 17

SAVUNMA:

Yusuf Akçiçek 18
Yiğitepözdemir 19
Mehmet Can Gülerer 18
Boran Eligüzel 16
Ümitcan Okan 18
Ahmet Necat Aydın 18
Mustafa Akyıldız 18

ORTA SAHA:

Muhammet İmre 19
Şükür Toğrak 17
Berkay Güvencinci 17
Samet Sargın 18
Efekan Karayazı 19
Zeki Dursun 18
Aziz Emre Balaban 17
Kaan Akyazı 18
Yiğit Emir Ekiz 17
Yasir Boz 16
Emirhan Arkutcu 18
Emrullah Kulbak 19

FORVET:

Çağrı Fedai 18
Kerem Kayaarası 18
Görkem Demirel 18

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#Süper Kupa#Fenerbahçe#Galatasaray

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