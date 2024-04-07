Fenerbahçe U19 takımı bir günde 2 maça çıkacak! Süper Kupa'da takımın başında Zeki Murat Göle yer alacak

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Fenerbahçe’nin bugün Süper Kupa’da Galatasaray karşısına çıkarması beklenen U19 takımı, kendi kategorisinde oldukça başarılı bir ekip. Teknik direktörlüğünü sarı lacivertli kulübün efsane futbolcularından Semih Şentürk’ün yaptığı takım, U19 Elit A Ligi 1. Grup’ta lider durumda. Oynadığı 16 maçta 12 galibiyet, 4 mağlubiyet alarak 36 puan toplayan sarı lacivertlileri, 32 puanlı Trabzonspor takip ediyor. 17.8 yaş ortalamasına sahip takımda Yasir Boz ve Boran Eligüzel 16 yaşında. Süper Kupa’yı daha da ilginç hale getiren bir başka detay; Fenerbahçe U19 Takımı’nın bugün kendi liginde de maç oynayacak olması.

U19 MAÇI BiR SAAT ÖNE ÇEKiLDi

Saat 12.00’de Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak olan sarı lacivertli gençler, daha sonra uçağa binerek Şanlıurfa’ya gidecek ve saat 21.30’da başlayacak Süper Kupa maçında Galatasaray karşısına çıkacak. TFF, normalde 13.00’te oynanması gereken U19’ların maçını bu olay nedeniyle 12.00’ye aldı.

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TAKIMIN BAŞINDA Z.MURAT GÖLE ÇIKACAK

Bugün sahaya antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak Fenerbahçe U19 Takımı’nda istatistiksel açıdan dikkat çeken futbolcuların başında 12 gol, 1 asist üreten santrfor Çağrı Fedai, 9 gol, 5 asist kaydeden sağ kanat oyuncusu Emirhan Arkutcu ve 5 kez fileleri havalandıran forvet Kerem Kayaarası geliyor. Fenerbahçe A takımının hafta içinde Adana Demirspor’u 4-2 yendiği Süper Lig karşılaşmasının kadrosunda, U19 takımından Çağrı Fedai’nin yanı sıra orta saha oyuncuları Efekan Karayazı ve Zeki Dursun ile Yusuf Akçiçek de yer aldı.

F.BAHÇE U19 TAKIMININ YAŞ ORTALAMASI 17.8

KALECiLER:

Doğukan Demir 18

Ömer Bircan Camcı 17

SAVUNMA:

Yusuf Akçiçek 18

Yiğitepözdemir 19

Mehmet Can Gülerer 18

Boran Eligüzel 16

Ümitcan Okan 18

Ahmet Necat Aydın 18

Mustafa Akyıldız 18

ORTA SAHA:

Muhammet İmre 19

Şükür Toğrak 17

Berkay Güvencinci 17

Samet Sargın 18

Efekan Karayazı 19

Zeki Dursun 18

Aziz Emre Balaban 17

Kaan Akyazı 18

Yiğit Emir Ekiz 17

Yasir Boz 16

Emirhan Arkutcu 18

Emrullah Kulbak 19

FORVET:

Çağrı Fedai 18

Kerem Kayaarası 18

Görkem Demirel 18