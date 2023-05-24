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Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda final için Sivasspor karşısında! Kadrolar netleşti...

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#Fenerbahçe#Sivasspor#Türkiye Kupası
Fenerbahçe, Türkiye Kupasında final için Sivasspor karşısında Kadrolar netleşti...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2023 07:00

Sarı lacivertliler 0-0’ın rövanşında Ziraat Türkiye Kupası’nda ilk finalist olabilmek için Yiğido’yu konuk ediyor.

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Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor galibiyetiyle şampiyonluk şansını son maça kadar taşıyarak rakibin puan kaybını hedefleyen Fenerbahçe bugün de Sivasspor’u yenip adını Ziraat Türkiye Kupası finaline yazdırmak istiyor. Ezeli rakip Galatasaray’ın 30 Mayıs salı günü deplasmandaki Ankaragücü karşılaşmasını kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek olması sarı lacivertli takım için Ziraat Türkiye Kupası’nın önemini daha da artırıyor. Ligde en son 2014’te, kupada ise 2013’te mutlu sona ulaşan Kanarya 9 yıllık özlemi gidermek istiyor. 2018’de göreve gelen ve futbolda henüz kupası bulunmayan başkan Ali Koç da bu seriyi son verme şansını kaçırmak istemiyor.

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3 SAKAT KADRODA YOK 

Sarı lacivertli takımda sakatlıkları nedeniyle tedavileri devam eden kaleci Altay Bayındır, Lincoln ve Osayi Samuel maç kadrosunda yer almayacak.

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Fenerbahçe, Türkiye Kupasında final için Sivasspor karşısında Kadrolar netleşti...

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#Fenerbahçe#Sivasspor#Türkiye Kupası

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