Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'a Arda Güler eleştirisi: Kendi fikrine aşık, büyük tehlike... | Bu takım Drogba ve Sneijderli Galatasaray kadar kaliteli

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Hürriyet Yazarları Güntekin Onay, Uğur Meleke, Fırat Aydınus ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın maçlarını ve yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı.

1- Türk takımları hafta içinde Avrupa kupalarında üç kritik rövanşa çıkacak. Sizce kaç takımımızla Avrupa’da çeyrek final görebiliriz?

MEHMET ARSLAN: F.BAHÇE’NiN ŞANSI BU ‘AŞK’LA DAHA AZ!

Tam içimi dökeceğim soru. Allah aşkına söyler misiniz, Lincoln ve Joshua King sezon başından bu yana bu takıma ne katkı yaptı? Nasıl bir gelişme gösterdi? Arda Güler’e verilmeyen şansı elde etmek, Sevilla maçı 11’ine girmek için nasıl bir antrenman performansı sergilediler? Bana kalırsa tek özellikleri onları Jorge Jesus’un transfer etmesi. Yazık!.. Jesus için bunları yazacağım aklıma gelmezdi ama artık eminim. Fenerbahçe’nin kendi fikrine ve oyun planına aşık bir hocası var. Ve büyük tehlike bu. Çeyrek final için 3 takımımızın da potansiyeli var. Ama Fenerbahçe’nin şansı bu ‘aşkla’ daha az!

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GÜNTEKiN ONAY: EN RAHATI BAŞAKŞEHiR

Başakşehir’in turu geçeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe’nin de işi kolay değil ama Kadıköy’de taraftar desteği ile Sevilla’yı elemek için tüm güçlerini ortaya koyacaklar. Artık deplasman golü kuralının olmaması çeyrek finale çıkma şansımızı artırıyor. Sivasspor’un işi zor. Rakip Fiorentina güçlü ve deneyimli bir ekip. Ama 1-0 üstesinden gelinmeyecek bir skor değil.

FIRAT AYDINUS: JESUS MAÇA ARDA VE ZAJC’LA BAŞLAMALI

İlk maçlara baktığımızda Fenerbahçe’nin, oyununu skora yansıtamadığını gördük. Sivasspor İtalya’dan, Başakşehir Belçika’dan ikinci maç için iyi sonuçlarla döndü. Başakşehir’in 1-1’in rövanşında Gent’i eleyeceğini düşünüyorum. Sivasspor’un ilk maçtaki 1-0’lık yenilgisi avantajlı skor gibi gözükse de Fiorentina gibi bir rakiple oynuyor olmaları nedeniyle işleri hiç kolay değil. Fenerbahçe’nin sabırlı oynayıp, ilk yarı yemeden atacağı bir gol çok önemli. Bir an önce gol bulma telaşı içinde olup savunma arkasına atılacak toplar için boş alanlar bırakmamalı. Sabırlı ve temkinli olması şartı ile Fenerbahçe’nin turu yakalayacağını düşünüyorum. Bu tür maçlarda önemli rol oynayacak Arda Güler stilindeki oyunculara gereksinim var. Umarım Jesus maça Arda Güler ve Miha Zajc ile başlar.

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UĞUR MELEKE: BÜYÜK HAYALLER KURABiLiR

Başakşehir’in Konferans Ligi’nde serisi heyecan verici. Gent’i geçeceklerine inanıyorum, eğer son 8’de de Lech Poznan ya da Slovan Bratislava gibi nispeten şanslı bir kura çekerlerse daha büyük hayaller kurabiliriz. Sivas ve Fenerbahçe’nin rövanşta işleri çok kolay değil. Özellikle Fenerbahçe’nin Sevilla’da ikinci yarıda rakibinin artırdığı vitese yanıt verememesi işleri zorlaştırdı. Ama üç takımımızın da şansı devam ediyor elbette.

2- G.Saray, üst üste 14. maçını da kazanıp rekor kırdı. Sezon başı böyle bir G.Saray bekliyor muydunuz? Bu rekorun temelinde neler var?

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UĞUR MELEKE: KARMAŞIK DENKLEMLERE FARKLI ÇÖZÜMLER ÜRETTi

Bu rekorun temelindeki iki ana faktör, doğru teknik direktör seçimi ve kaliteli/derin kadro. Okan Buruk daha önce Elazığ’da, Akhisar’da, Antep’te, Başakşehir’de karmaşık denklemlerle uğraşmış ve bunlara farklı çözümler üretmiş deneyimli bir teknik direktör. Galatasaray’da da geçiş sürecini çok iyi yönetti, zekası ve karakteriyle tüm kadronun saygısını kazanıp, iyi verim almayı başardı. Tabii ki Galatasaray kadrosu da çok derin ve kaliteli. En son 10 yıl önce Drogba, Sneijder, Burak, Selçuk’lu kadro belki bu denli kaliteliydi. O kadro Devler Ligi’nde çeyrek final oynamıştı, bu oyuncu grubunun da kalibresi bence o.

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FIRAT AYDINUS: FARKLI REKORLAR KIRMA HEDEFi EKSTRA MOTiVASYON SAĞLIYOR

İlk 10 hafta itibariyla G.Saray’ın bu seviyeye geleceğini kimse tahmin etmiyordu. Bu başarının kahramanlarında ilk sıraya Okan Buruk yazılmalı. Farklı rekorlar kırma hedefleri sarı kırmızılılara ekstra motivasyon sağlıyor. Sezonun boyu daraldıkça yeni transferlerin etkisi daha da artacak. Özellikle Zaniolo-İcardi ikilisi önemli rol oynayacak. Bu G.Saray’ın hiçbir maçta gol sorunu yaşayacağını sanmıyorum. Ancak, cezalı Nelsson ve oynamadığı takdirde Mertens’in eksikliğini Konya’da hissedebilir.

MEHMET ARSLAN: G.SARAY’DAKi DEĞiŞiM BURUK’UN YÖNETiM BECERiSiNiN ÜRÜNÜ

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Yıldızlar topluluğuna dönüşen bir takımda egoları yönetmek bile başlı başına lider bir karakter gerektirir. Dışarı yansımasa da, Okan Buruk bunu mükemmel bir şekilde hayata geçiriyor. Transferlerdeki yönetim becerisini de göz ardı etmiyorum ama kadroya katılan oyuncuların verimliliğini artırmak ve her hafta gelişme kaydeden bir takım olmak, benim için bir teknik adam becerisidir. Buruk sadece saha içinde değil, saha dışında yönetimle de uyumu sağlayan bütüncül bir liderlik yakaladı.

GÜNTEKiN ONAY: FUTBOLUN GEREKTiRDiKLERiNi BiLEN, YARATICI BiR TEKNiK ADAM

Galatasaray, transfer döneminde uluslararası düzeyde önemli futbolcuları renklerine bağladı. Mauro İcardi’nin 2 gol attığı Beşiktaş derbisinden sonra da oyun anlamında adeta şaha kalktı. Hem ofansif hem de defansif anlamda kolektif hareket eden, iyi baskı yapan tempolu bir takım inşa etti Okan Hoca. Kadro kalitesi dışında Okan Buruk, günümüz futbolunun gerektirdiklerini bilen, zeki ve yaratıcı bir teknik adam. Bu başarının mimarı kesinlikle Okan Buruk’tur.

3- Trabzonspor, başkansız ve teknik direktörsüz çıktığı maçta Adana Demir’i farklı geçti. Bu kadro bu daha fazlasını yapabilir miydi?

MEHMET ARSLAN: ABDULLAH AVCI’NIN SEZONU TAMAMLAMASI iMKANSIZDI

Futbol matematik değil. Her şeyi doğru yaptığınız halde, kazanamadığınız hatta kaybettiğiniz bir oyun. Sizin kadro, oyun doğrularınız ve aklınız, yönetim ile bütünleşmiyorsa, sorun yaşamanız kaçınılmaz. Sezon başından bu yana yaşanan Abdullah Avcı ile Ahmet Ağaoğlu arasındaki soğukluktan bahsediyorum. Avcı’nın sezonu tamamlamasının mümkün olmadığını ligin 5-6. haftalarında bizzat kendisine söylemiştim. Trabzon’un başarısızlığında saha dışı faktörlerin etkisi saha içinden çok daha fazla. Ve evet bu kadro hak ettiği yerin çok altında.

FIRAT AYDINUS: HAMSiK VE ViSCA SÜREKLi OYNASAYDI BÖYLE OLMAZDI

Şampiyon kadrodan 13 oyuncunun değişmesi ve Hamsik, Visca gibi kaliteli oyunculardan tam randımanlı yararlanamaması, Trabzonspor’un ligde ve Avrupa’da hedeflerinden kopmasının başlıca sebebi. Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı’nın istifalarının da etkisiyle Adana Demir maçının 70 dakikalık bölümünde iyi oynayamadılar. Ta ki Hamsik ve Visca oyuna girene dek.... Bu oyuncuların katkısıyla takımın çehresinin değişmesi ve 4 gollü galibiyet alınması, ‘Sezon başından beri böyle oynayabilselerdi her şey çok farklı olurdu’ dedirtti.

UĞUR MELEKE: TRABZONSPOR’UN ÇIKIŞA GEÇMESi BEKLENEBiLiR

Trabzonspor’da belki başkan ve teknik direktör kadar önemli bir isim girdi devreye. Süper Lig’de son 10 yılın kader adamlarından biri olan Edin Visca. O sahadaysa her şey değişiyor, onun oynadığı takım adeta “Edin Visca+10”a dönüşüyor. O girene kadar 10 kişilik Adana Demirspor hâlâ fazlasıyla maçın içindeydi, o girdikten sonra fişini çekti müsabakanın. Marek Hamsik’li, Lazar Markovic’li, Edin Visca’lı bu kadronun bir çıkış yapması beklenebilir bugünden itibaren.

GÜNTEKiN ONAY: SAKATLIK SORUNLARI OLMASA BU TABLO YAŞANMAZDI

Marek Hamsik ve Edin Visca önemli oyuncular. Yoklukları Trabzonspor’un hücum gücünü çok olumsuz etkiledi. Adana Demirspor’un 10 kişi kalması ve Visca ile Hamsik’in oyuna girmeleri bu skoru getirdi. Trabzonspor sakatlık sorunları yaşamasaydı yarıştan ve Avrupa’dan bu kadar erken kopmazdı.

4- Beşiktaş devre arası yaptığı 5 transferinden de faydalanarak üst üste 2. galibiyetini aldı. Bu farkı Güneş mi, kadro mu yaratıyor?

GÜNTEKiN ONAY: BUNDAN SONRA DAHA iYi BiR BEŞiKTAŞ iZLEYECEĞiZ

Beşiktaş alternatifli ve zengin bir kadroya sahip. Fizik olarak güçlü bir Vincent Aboubakar’ı durdurmak çok zor. Rachid Ghezzal ve Maxim’in de katılmasıyla çok daha yüksek bir kaliteye ulaşacaklar. Takım boyu ve tempo konusunda sorunlar yaşadıkları da ortada. Bundan sonraki haftalarda daha güçlü bir Beşiktaş izleyeceğimizi düşünüyorum.

MEHMET ARSLAN: LiGiN ZiRVESi ARTIK ZOR GELECEK SEZONU DÜŞÜNMELi

Bazı teknik direktörlerin elinden sahiden sihirli değnek oluyor. Şenol Güneş de böyle hocalardan biri. Takıma katıldığından bu yana bazı oyuncuların performansı çok yükseldi; Cenk Tosun ve Mert Günok gibi. Güneş, benzer dokunuşları Burak Yılmaz’da yapmıştı. Bunu tüm takıma yayabilmesi hele hele ligin yarısından fazlasını geride bırakmışken çok zor. İşin özeti şu; Beşiktaş için ligin zirvesi artık çok zor. Dolayısıyla hedef iyi bir sıralama ve gelecek sezon olmalı.

UĞUR MELEKE: BEŞ iYi TRANSFER YAPTILAR DÖRDÜ DiREKT iLK 11’E GiRDi

Siyah beyazlılar öyle iyi beş transfer yaptılar ki, dördü direkt ilk 11’e girdi ve 40 yıllık Beşiktaşlı gibi oynuyorlar. Beşincisi Maxim’in de onlara eklenmesi muhtemel. Özellikle ikinci-üçüncü bölge bağlantısında sorunlar yaşayan takımın bu problemini Amir ve Aboubakar takviyeleri büyük ölçüde çözmüş görünüyorlar. Ghezzal’in de bu hafta adeta altıncı transfer gibi katılacağı düşünülürse, Beşiktaş artık yepyeni ve heyecan verici bir kadroya sahip bence.

FIRAT AYDINUS: STRESSiZ VE BASKI ALTINDA OYNAMAMANIN SONUCU

Beş yeni transferden Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur ve Aboubakar ilk 11’de yer bulurken, N’Koudou ve Dele Alli gibi oyuncular Şenol Güneş tarafından gözden çıkarıldı. Ghezzal ise tam bir muamma. Beşiktaş her ne kadar son iki hafta kazanmış olsa da özellikle Başakşehir maçında 10 kişi kalmış rakibine karşı oyun olarak taraftarını tatmin etmedi. Türkiye Kupası’ndan elenen ve Süper Lig’de şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Beşiktaş’ın son iki galibiyetinde, Aboubakar başta olmak üzere yeni transferlerin kendini gösterme arzusu ile stressiz ve baskı altında olmamak önemli etken oldu.