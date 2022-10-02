Jorge Jesus: 'Favori olarak görmedim, Fenerbahçe'ye gol atmak...'

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Süper Lig'de Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları;

İki taraf için de iyi sonuç değil. İki takım da kazanmak için oynadı. Fenerbahçe ilk 70 dakika daha iyi olan taraftı.

BEŞİKTAŞ SON 20 DAKİKA DAHA İYİYDİ

Beşiktaş son 20 dakikada daha iyiydi. Oyuna giren oyuncuları katkı sağladı. Kenarları kapatmakta zorluk yaşadık. Weghorst'la net fırsatlar buldular

DEFANSİF OLARAK BİZ DE İYİYİZ

Defansif anlamda iyi organize olan takıma karşı oynadık. İki güçlü takım oynadı. Defansif olarak biz de iyiyiz. Ligin en çok gol atan takımıyız ama bu her zaman gol atacağımız anlamına gelmiyor. İki takım da defansif anlamda iyiydi

ÇOK DENGELİ BİR GRUP

AEK Larnaca maçını düşünmeye başladık. Liderliği devam ettirmek için kazanmak istiyoruz. Çok dengeli bir grup. Her takım gruptan çıkabilir. Rennes ve Dinamo Kiev favori. Ama dışarıdan Fenerbahçe ve AEK Larnaca geliyor.

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F.BAHÇE'YE GOL ATMAK KOLAY DEĞİL

Fenerbahçe'ye gol atmak asla kolay değil. Oyuncu değişiklikleri beklediğimiz katkıyı veremedi. Sonradan girenler, 11'dekilerle aynı seviyeyi gösteremedi. Diego Rossi'yi saymıyorum, o son 5 dakikada girdi. İlk değişikliklerden sonra taktiksel kaliteyi kaybettik. Beşiktaş'ın değişiklikleri çok etkiliydi

FAVORİ OLARAK GÖRMEDİM

Fenerbahçe'nin neden bu maçın favorisi olduğunu anlamıyorum. Beşiktaş'ın da çok iyi oyuncuları var ve şampiyonluk için yarışıyorlar. Bu sene şampiyonluğa oynayan 5 tane takım var. Güçlü ve zorlu bir lig. Bu sebeple Fenerbahçe'yi favori olarak görmedim, favorilik sahada gösterilir. Bugün iki takım da sahada, şampiyonluk için oynayacaklarını gösterdiler

Düşünüyorum ki Beşiktaş’ı da memnun etmedi. İki takım da kazanmak için oynadı. İlk 70 dakikada daha iyi olan bizdik. Daha fazla şut çeken, pozisyona giren bizdik. Son 15, 20 dakikada Beşiktaş daha iyiydi. Yaptıkları değişiklikler oyun anlamında yukarıya çekti onları. Bizim iki tane girdiğimiz pozisyon vardı son 15 dakikada. Büyük ve güzel bir maçtı. Maçın hızı, teknik ve taktik anlamda güzeldi. Dünyadaki büyük derbilere baktığımızda bugünkü maçın kalitesi yüksekti. Taraftarlar güzel bir atmosfer yaptılar. Oyuncularda rakiplerine, kulüplerine saygı göstererek oynadılar. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe futbolcularını tebrik ediyorum.

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DİĞER MAÇLARA GÖRE DENGELİ BİR RAKİPLE OYNADIK

Bugün çok iyi organize olan takıma karşı oynadık. Kaliteli oyuncuları olan ve Fenerbahçe’ye benzer kalitede bir takıma karşı oynadık. Diğer oynadığımız maçlara kıyasla daha dengeliydi. Milli takıma 13, 14 oyuncu veren takımlar bu tarz sıkıntılar yaşıyor. Ama bundan Valencia’yı hariç tutuyorum, kendisi yüksek bir seviyede oynadı.

HER TAKIMA KARŞI DEFANSİF ANLAMDA KUVVETLİYİZ

Defansif olarak uygulamak istediğimiz fikirleri rakibimiz kim olursa olsun değişmiyor. Oyuncularımızın bizim istediğimiz şeyleri uygulaması için uğraşıyoruz. Beşiktaş’a karşı yaptığımız bir durum değildi. Fenerbahçe defansif anlamda kuvvetli ve bize gol atılması kolay değil bu oyuncu kalitesinden kaynaklanıyor. Bugün son 15 dakikada yakaladıkları pozisyon dışında başka bir pozisyon yoktu. Bu da ne kadar kaliteli olduğunu gösteriyor defansif oyunumuzun.

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SONRADAN GİREN OYUNCULAR PERFORMANSI YUKARIYA ÇEKEMEDİ

Bugünkü oyuncu değişiklikleri daha önceki maçlara kıyasla beklediğimiz katkıyı veremedi. Her maçta 5 oyuncu değiştiriyorum ama bugün sonradan giren oyuncular, 11’de oynayan oyuncularla aynı seviyeyi gösteremedi. Rossi’yi saymıyorum, son 5 dakikada girdi. Oyuna giren ilk 3 oyuncu sonrasında takım taktiksel kalitesini kaybetmeye başladı. Beşiktaş’ta girenler olumlu anlamda katkı sağladılar. İlk 70 dakika boyunca biz rakibe topu vermemiştik. Bizde sonradan oyuna giren oyuncular performansı yukarıya çekemedi.

İKİ TAKIMDA ŞAMPİYONLUĞA OYNAYACAĞINI GÖSTERDİ

Fenerbahçe’nin neden bu maçın favorisi olduğunu anlamıyorum. Beşiktaş’ında çok iyi ve kaliteli oyuncusu var, şampiyonluk için yarışıyorlar. Dengeli maç ve dengeli bir lig. Bu sene şampiyonluğa oynayan 5 tane takım var. Geçen sene Trabzonspor çok önde götürmüştü. Bu sene takımlar çok yatırım yaptı. Bu sebepten dolayı Fenerbahçe’yi favori olarak görmedim. Favori sahada gösterilir. İki takımda iyi oynadı ve şampiyonluğa oynayacağını gösterdi.

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MAÇIN YOĞUNLUĞUNDA BU FAUL SAYILARI NORMAL

City ve United’ın oyuncuları teknik anlamda çok kaliteli. Çoğu zaman faul yapmalarına gerek bile kalmıyor. Bu yüzden o takımlarda oynuyorlar. Bugün iki takıma baktığımız zaman ilk yarıda 5 faulümüz vardı. İki takımın da toplam 15 faul yaptığını düşünürsek normal. Maçın yoğunluğuna baktığımızda bu normal. İlk yarıda City 4-0 öndeydi, rakibin faul yapacak vakti olmadı fark bu yüzden kaynaklanıyor.