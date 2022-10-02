Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Valerien Ismael çılgına döndü! Kaçan pozisyon, taraftarın çağrısı ve Ghezzal...

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Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 8. hafta maçında Valerien Ismael'in tepkileri dikkat çekti.

ISMAEL'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Kaleyi Ersin Destanoğluna emanet eden Ismael, savunma dörtlüsü Rosier, Tayyip Talha Sanuç, Saiss ve Masuakudan oluşturdu. Savunmanın önünde Salih Uçan ve Josefi sahaya süren Ismael, hücum hattında Muleka, Dele Alli ve Redmondu görevlendirdi. Fransız teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Hollandalı golcü Wout Weghorst oldu.

REDMOND İLK KEZ İLK 11DE

Beşiktaşın sezon başında Southamptondan kiralık olarak kadrosuna kattığı Nathan Redmond, ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11de başladı.

Transfer döneminin sonlarında takıma dahil olan İngiliz kanat oyuncusu, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu. Redmond, Fenerbahçe karşısında ilk kez siyah-beyazlı formayı ilk 11de sırtına geçirdi.

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GHEZZAL 5 MAÇ SONRA KADRODA

Siyah-beyazlı ekibin Cezayirli yıldız kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, 5 maç sonra maç kadrosuna dahil edildi.

Son olarak Alanyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada görev alabilen ve 1 gol, 1 asistle takımına katkı yapan Ghezzal; Karagümrük, Sivasspor, Ankaragücü, Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

TARAFTARDAN ÇAĞRI

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş beklediği pozisyonları bulamazken taraftarlar, Ghezzal'ın oyuna girmesi yönünde tezahüratlar yaptı.

GHEZZAL SONRASI İKİ NET POZİSYON

Beşiktaş taraftarının sosyal medyada eleştirilerde bulunduğu Dele Alli yerine 72. dakikada oyuna giren Rachid Ghezzal'ın performansı dikkat çekti.

Siyah-beyazlılarda 88. dakikada Weghorst altıpastan kafayı vurdu, top yandan auta gitti. Valerien Ismael yere yatıp çimleri dövdü. Yalnızca 1 dakika sonra ise Weghorst'un vuruşunda top direkten döndü.

ISMAEL ÇILGINA DÖNDÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Weghorst'un kaçırdığı gol sonrası kenarda çılgına döndü. Fransız teknik adamın yere yatıp çimleri dövmesi dikkat çekti.

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MAÇ SONU WEGHORST'U TESELLİ ETTİ

Ismael'in, karşılaşmanın son düdüğünün ardından Weghorst'u teselli ettiği anlar da ekranlara yansıdı.