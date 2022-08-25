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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: 'Oyuncularıma güveniyorum'

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Avrupa Ligi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2022 22:35

Fenerbahçe Teknik Direktörü Joge Jesus, Austria Wien'i 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldıkları maçın ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara adını yazdıran Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Austria Wien galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Jorge Jesus'un açıklamaları;

Benim tek endişem taraftarları mutlu etmek. Ceplerinden para vererek buraya geliyorlar ve biz de onlara güzel bir gösteri sunmak istiyoruz. Tabii ki kazanmak en önemlisi ama onlara gösteri sunmamız da önemli.

HEPSİNE GÜVENİYORUM

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi arenasında yer alıyorsanız, 3 günde bir maç oynuyorsunuz demektir. Ben de bunun bilincindeyim. 11 kişilik değil, 22-23 kişilik bir takım kurmaya çalışıyoruz. Oyuncularımın hepsine güveniyorum

ANA HEDEFİMİZ LİG ŞAMPİYONLUĞU AMA...

Ana hedefimiz lig şampiyonluğu ama Avrupa'daki hedefimiz de gidebildiğimiz kadar ileriye gitmek. Fenerbahçe'nin Avrupa'da bu kadar aşağıda olmaması gerekiyor.

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BOĞAZIMDA DÜĞÜM GİBİ KALDI

Ben her zaman takımımdan daha fazla gol atmasını isterim. 2 attıysak 3, 3 attıysak 4 gol isterim. Oyunculara bu mentaliteyi aşılıyorum. Her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Bazı anlarda skoru kontrol etmeyi bilmeniz gerekmekte. Bu da futbolun bir parçası. Kiev ile tekrar eşleşme ihtimali var. Onlarla karşılaştığımızda çok az bir süremiz vardı. İkinci maçı 10 kişi oynadık. O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Onlarla tekrar oynamak isterim

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#Fenerbahçe#Jorge Jesus#Avrupa Ligi

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