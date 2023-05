Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Elimizde kupa şampiyonluğu ihtimali var

Haberin Devamı

Galibiyeti iyi ve kaliteli bir oyunla elde ettiklerini belirten Jorge Jesus, "Hedefimiz kazanmaktı ve rakibimizin alacağı sonucu bekleyecektik. Sezon genelinde iyi bir performans sergiledik, iyi bir puan ortalaması yakaladık ama maalesef rakibimiz bizden daha iyiydi. Şimdi kupa finaline hazırlanacağız, çünkü bunu kazanmak istiyoruz. Hedefimiz son haftaya kadar şampiyonluk yarışı içinde olmaktı. Hedefimiz 2 kupayı da kazanmaktı ama olmadı. Şimdi Türkiye Kupası’nı alabilirsek buna kötünün iyisi diyebilirim. İyi olması için 2 kupayı da almamız gerekirdi" dedi.

"ELİMİZDE KUPA ŞAMPİYONLUĞU İHTİMALİ VAR"



Takımda kalıp kalmayacağına sezon sonunda karar vereceğini belirten Jesus, "Elimizde kupa şampiyonluğu ihtimali var. O kupayı alırsak yeni sezon başında Süper Kupa finali oynamaya hak kazanacağız. Ligin ikinci yarısında ilk yarıya göre daha iyi oynadık. Son dönem en etkili ve iyi olduğumuz bölümdü ancak rakibimiz liderliği aldıktan sonra beklediğimiz puan kayıplarını yapmadı. Biz 2 önemli maçta puanlar kaybettik. Rakibimizi tebrik etmeliyiz, hakkını vermeliyiz. Fenerbahçe ligin ikinci yarısında her şeyi yaptı, ilk yarıya göre daha fazla puan aldık ama istediğimizi elde edemedik. Sezon henüz bitmedi. Sezon bitiminde kalıp kalmayacağıma karar vereceğim. Fenerbahçe 8 senedir kupa kazanamıyor, dolayısıyla bu kupa bizler için çok önemli" ifadelerini kullandı.



"FENERBAHÇE GİBİ DİĞER TAKIMLAR DA İHTİYACI OLDUKLARINI DÜŞÜNDÜĞÜ BÖLGELERE TRANSFER YAPACAKTIR"



Kadroda düzenlemeler olacağını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Her kulüp şampiyon olsa da olmasa da kadrosunda düzenlemeler, değişiklikler yapar. Bu durum normaldir. Fenerbahçe gibi diğer takımlar da ihtiyacı olduklarını düşündüğü bölgelere transfer yapacaktır" şeklinde konuştu.



"BEN BURADAYIM, TÜRKİYE’DEYİM"



Jesus, Brezilya Milli Takımı’na gideceği yönündeki iddialarla ilgili ise "Çıkan bu haberlerin takımı etkilediğini düşünmüyorum çünkü bu takım içinde hiç konuşulmadı. Ben buradayım, Türkiye’deyim. Biz her hafta oyuncularla konuşuyoruz. Her zaman sakin ve özgüvenliydiler. Arda ve Miha Zajc son bölümde performansını yukarı çıkardı. Arda’nın sakat olduğu dönem vardı, Miha’nın da olmuştu. Ligin bu bölümünde ikisi de performanslarını artırdı. Valencia’nın golünde Arda’nın oluşturmuş olduğu pozisyon, büyük ve yüksek seviyeli oyuncuların oluşturabileceği bir pozisyondu" diyerek sözlerini noktaladı.



ALFONS GROENENDIJK: ÇOK İLGİNÇ BİR MAÇ OLDU



Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendjik ise Çok ilginç bir maç oldu. Fenerbahçe şampiyon olmak biz ise ligde kalmak için sahaya çıktık. Yenildik ama ligde kaldık. Fenerbahçe yendi ama şampiyon olamadı. İlk pozisyon talihsiz şekilde gol odu. Bu birçok kez başımıza geldi. Erken goller yedik. Maça geç ortak olduk. Fırsatlar yakaladık. Her şeyimizi verdik. Verebileceğimizin en iyisini gösterdik. Beraberlik golü olmadı ve son dakikada ikiyi yedik ve kaybettik. Her zaman planladığınız şeyleri sahaya yansıtamıyorsunuz. Sezon planlaması böyle değildi. Zorlu sezonu geride bıraktık. Taraftarların takımın verdiği savaştan gurur duymaları gerektiğini düşünüyorum. 3 büyükler gibi bütçe ve imkanlarımız yok. Onlarla yarışmak için fazlasına ihtiyacımız vardı. Ligde kaldık bundan dolayı mutluyuz değerlendirmesinde bulundu.