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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Taraftarımızdan özür diliyoruz'

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Taraftarımızdan özür diliyoruz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2024 21:38

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'in 25. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere aklan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

Maçı kazanmayı çok istiyorduk. İyi başladık. Maç başından sonuna kadar kontrol bizdeydi. Oyuncular ve taraftarlar, çok coşkulu ve istekliydi. Fakat, 2 kere kalemize geldiler ve 2'si de gol oldu. 2-1 öne geçtik. Orada oyunun temposunu düşürmeliydik.

ÖZÜR DİLİYORUZ

Bu bir puan maçı, şampiyonluğa oynuyoruz. 3 ve 4'ü atmak için oynamalıyız ama çok erken gol yedik. Birazcık tempoyu düşürüp rakibi kontrol altına alabilseydik 3 puanla ayrılabilirdik. Olmadı. Rakip de iyi mücadele etti. Önümüze bakacağız. Kazanmayı çok istedik. Kazanamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyoruz.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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