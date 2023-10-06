Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Daha farklı kazanabilirdik'

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

İlk devrede oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Sadece üretkenliğimiz azdı. İkinci yarıda 3. bölgede daha fazla oynayarak üretkenliği arttırmamız gerektiğini anlattım. 3 oyuncu değişikliği yaptık. Bu değişikliklerle pozisyon bulduk. Golü bulduk. Sonuçta kendi hatamızdan gol yedik. Futbolda bu olabilir. Rakibe bir tane net pozisyon verdik, onun haricinde pozisyon vermedik. 2-1 kazandık, daha farklı da kazanabilirdik. Hedefimiz kazanmaktı, bunu başardık. Çok mutluyum, oyuncularımı tebrik ediyorum.

HER ZAMAN HAZIR

King, uzun zamandır her zaman hazır. Biz de ona şans veriyoruz. Her oynadığı maçta katkı verdi. Durumu yarın belli olacak. İnşallah çok fazla bir şeyi yoktur ve bir an önce aramıza döner

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GÜZEL BİR MAÇ ÇIKARDI

İrfan Can'a sürekli oyunda kal, ısın, oyunun içinde ol dedik. Uzun zaman oynamamasına rağmen güzel bir maç çıkardı. Crespo iyi oynadı. Crespo bu değil, daha çok alması gereken yol var.

15 MAÇLIK SERİ YORUMU

3 puan aldık, ona bakıyoruz. Şimdi tek hedefimiz hafta sonundaki Kasımpaşa maçı.