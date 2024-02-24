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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: '3 puan önemliydi, farklı kazanabilirdik'

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 3 puan önemliydi, farklı kazanabilirdik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 21:47

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte İsmail Kartal'ın sözleri;

İlk yarıda istediğimiz çıkışları yapamadık. İkinci yarıda istediğimizi yaptık. Bir tane gol pozisyonları var. Onun haricinde pozisyon vermedik. Bu da bizim için çok önemli.

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DİRENÇ KOYDUK

Maçtan önce de söylediğim gibi, Kasımpaşa son haftalarda formda bir takım, dirençli bir takım. Zor geçeceğini tahmin ediyorduk. İlk yarıda çok net pozisyonlarımız var. Bunlardan bir tanesini atsak, farklı kazanabilirdik. Devre öyle bitti, hamle yapmaya hazırlanırken gol yedik. Bunu da anlatmıştık. Golle birlikte hamlelerimizi yaptık. Rakibin daha fazla üzerine giderek direnç koyduk.

TARAFTARA ARMAĞAN EDİYORUM

Taraftarımızla yaptığımız görüşmede, bundan sonra ilk dakikadan son dakikaya kadar takımı desteklemeleri konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadılar. Oyuncularıma da teşekkür ediyorum. 3 puan çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu akşamki galibiyeti büyük Fenerbahçe taraftarına armağan ediyorum.

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Süper Lig

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