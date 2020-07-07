Fenerbahçe, tarihinde bir ilk! Üst üste iki sene 60'ı geçemedi...
Fenerbahçe, Gençlerbirliği beraberliği ile puanını 50 yaptı. Sarı lacivertli takım, tüm maçlarını kazansa bile 59 puana çıkabilir. Böylece Fenerbahçe, 3 puanlı sisteme geçildiğinden beri tarihinde ilk kez üst üste iki sene boyunca 60 puanı geçememiş oldu.
Fenerbahçe sezonun 31.hafta maçında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı ve 50 puana yükseldi. Fenerbahçe'nin tüm maçlarını kazanması halinde bile puanı 59 olacak.
Sarı lacivertli ekip böylece üç puanlı sistemde ilk kez üst üste iki sezonu 60 puanın altında tamamlamış olacak. Fenerbahçe geçen sezonu 46 puanla 6.sırada tamamlamıştı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin bu sezonu ilk iki sıra içinde tamamlama şansı matematiksel olarak kalmadı.
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