Fenerbahçe, tarihinde bir ilk! Üst üste iki sene 60'ı geçemedi...

Fenerbahçe sezonun 31.hafta maçında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı ve 50 puana yükseldi. Fenerbahçe'nin tüm maçlarını kazanması halinde bile puanı 59 olacak.

Sarı lacivertli ekip böylece üç puanlı sistemde ilk kez üst üste iki sezonu 60 puanın altında tamamlamış olacak. Fenerbahçe geçen sezonu 46 puanla 6.sırada tamamlamıştı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin bu sezonu ilk iki sıra içinde tamamlama şansı matematiksel olarak kalmadı.

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