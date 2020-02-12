Fenerbahçe taraftarı TFF’yi istifaya davet etti

Fenerbahçe taraftarı, Süper Lig’de düdük çalan hakemleri protesto etmek için Riva’da toplandı.

Yaklaşık 500 sarı-lacivertli taraftar, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Riva’da bulunan Hasan Doğan Kamp Eğitim Merkezi’nin önüne gelerek, TFF Başkanı Nihat Özdemir’i istifaya davet eden tezahüratlar yaparak, TFF ve Merkez Hakem Kurulu’nu protesto etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar adına Fenerbahçe tribün lideri Yücel Aslan basın açıklaması yaptı.

VAR sistemi ve hakem hataları ile Fenerbahçe’nin haksızlığa uğradığını vurgulayan Aslan, "Sezon başından beri yaşamış olduğumuz Fenerbahçemizin haklı haykırışını bu şekilde yapılan haksızlıklara karşı hep dile getirdik. Fenerbahçemizin saha içindeki hakem hataları, VAR sisteminin bir hafta uygulanıp diğer hafta Fenerbahçe aleyhine uygulanmaması. Verilen penaltının tekrarlanmaması, kalecinin bir sonraki hafta aynı pozisyonda yine Fenerbahçe aleyhine uygulanması. Futbol federasyonunun yapmış olduğu limit arttırımının önüne geçilmesi, transfer yasağı ile bu şekilde kısıtlanması. Bütün bu haksızlıklar, Fenerbahçemizin Başkanı Ali Koç ve yöneticiler nezdinde de söylendi. Hakem hataları ve VAR sisteminde Fenerbahçe’nin önünün kesilmesini biz taraftar grupları olarak da sosyal medya hesaplarımızdan yazdık" şeklinde konuştu.

“TFF ve MHK’yi tüm bireyleri ile istifaya davet ediyoruz”

Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nu istifaya davet ettiklerini belirten Aslan, “Geldiğimiz noktada son oynadığımız Alanyaspor karşılaşması bardağı taşıran son damla olmuştur. Taraftarlar olarak bizler TFF önünde toplandık ve TFF’yi MHK’yi bütün bireyleri ile istifaya davet ediyoruz. Bundan sonra kalan maçlarda Fenerbahçe’nin haklarının yenmemesi konusunda takipçisi olacağız. Futbol oyun kuralları içerisinde fair-play çerçevesi içerisinde provokatörlerin çomak sokmasına izin vermeden sadece Fenerbahçe’nin federasyonun ve MHK’nin yapmış olduğu haksızlıklara karşı tepkimizi dile getireceğiz. Biz Fenerbahçe’nin 12. gücü olarak her zaman Fenerbahçe’nin yanındayız. Gün Fenerbahçe’ye sahip çıkma günüdür. Herkes federasyonu istifaya davet etmelidir. Fenerbahçe topyekün birlik içerisinde hakkını arasın” ifadelerini kullandı.





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