Fenerbahçe taraftarı Arao'yu ıslıkladı, Jorge Jesus tepki gösterdi! 3 oyuncuya daha tepki...

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Fenerbahçe ile Kayserispor'un kozlarını paylaştığı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Willian Arao, taraftarlardan tepki gördü.

AÇIKLAMALARI GÜNDEM OLDU

Gün içerisinde Willian Arao'nun Brezilya basınına "Jesus'un adı da hem Flamengo hem de Brezilya Milli Takımı'yla anılıyor. Bunları biz de duyuyoruz. Jesus'un Brezilya Milli Takımı'nın antrenörü olabileceğine inanıyorum." şeklinde yaptığı açıklamalar gündem olmuştu.

TARAFTAR ISLIKLADI

Kayserispor karşısında 67. dakikada İsmail Yüksek yerine oyuna dahil olan Arao, taraftarlarca ıslıklandı.

JESUS'TAN TEPKİ

Jorge Jesus, Willian Arao'yu ıslıklayan taraftarlara tepki gösterdi. Ancak tribünlerin tutumu değişmedi.

3 OYUNCUYA DAHA TEPKİ

Ayrıca tribünler, Enner Valencia, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş gibi isimleri de bazı bölümlerde protesto etti.

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