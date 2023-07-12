Fenerbahçe, Szymanski transferini bitirdi! Formayla kulüp binasında...

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Geçen sezonu Feyenoord'da kiralık geçiren Szymanski'nin bonservisi için Fenerbahçe, Dinamo Moskova'ya 8-9 milyon euro civarında bonservis ödemesi yapacak. İki kulüp arasındaki anlaşma bonus maddelerini de içeriyor.

24 yaşındaki Polonyalı futbolcunun da yıllık 2.5 milyon euro maaş alması bekleniyor. Fenerbahçe, Szymanski transferini kısa süre içerisinde resmen açıklayacak.

Gerektiğinde 8 numara ve sağ kanatta oynayabilen sol ayaklı Polonyalı futbolcu etkili şutları ile dikkat çekiyor. Sebastian Szymanski ofansif oyunda hücum gücünü artırıcı stili ve etkili gol vuruşları ile de öne çıkıyor.