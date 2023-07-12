Fenerbahçe ile Partizan arasında Yam Madar krizi! Obradovic'in takımından sert açıklama...

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Euroleague ve Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezona iddialı girmek isteyen Fenerbahçe Beko, bu sabah Partizan'ın yıldız oyun kurucusu Yam Madar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada; "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Partizan forması giyen ve EuroLeague’de 2022-23 sezonu “Yükselen Yıldızı” seçilen oyun kurucu Yam Madar (2000, 1.90) ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı

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PARTIZAN'DAN SERT AÇIKLAMA GELDİ, ORTALIK KARIŞTI

Fenerbahçe'nin Yam Madar'ı kadrosuna kattığını açıklamasının ardından Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'dan ortalığı karıştıran bir açıklama geldi. Takımın resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada İsrailli basketbolcunun sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin mümkün olmadığı ifade edildi ve oyuncunun hala kendi bünyelerinde bulunduğu iddia edildi.

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Partizan'ın açıklaması şu şekilde:

Partizan kulübü olarak Yam Madar isimli oyuncunun sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Kulübümüz, Yam Madar’ın sözleşmesindeki yükümlülüklerin yanı sıra oyuncuyu temsil eden CAA Ajansı’na karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmiştir. Bu durumda kulübümüz, en kısa süre içerisinde FIBA’ya gerekli başvuruları yaparak adalet arayışına başlayacaktır.

Yam Madar’ın menajerlik şirketi CAA’dan gelen sözleşme feshine yönelik uyarı e-postası, kulüple daha önce hiçbir iletişimi olmayan bir adres tarafından ulaştırıldı. Kulübümüzün kullandığı Microsoft e-posta servisi, bu adresten gelen e-postayı “gereksiz” olarak tanımladı. Kulübümüz, bize gelen e-postanın “gereksiz” olarak nitelendirildiğine dair resmi kanıtlara sahiptir.

Ayrıca oyuncu, kendisini Avrupa’da temsil eden ajansın değiştiğine dair kulübü ne yazılı, ne de sözlü olarak bilgilendirmemiştir. Kulübümüz, sorunu ilk kez Misko Raznatovic’in temsil ettiği yeni ajansla yaptığı toplantıda “gereksiz” olarak nitelendirilen e-postayı ve sözleşmenin olası bir şekilde feshedilebileceğini görünce öğrendi.

Bu duruma dair en önemli konu, Yam Madar’a kulübümüzün tüm mevcut oyuncularıyla aynı anda ödeme yapmış olması ve ne kendisine, ne de kendisini temsil eden CAA’ya tek bir dolar bile maaş borcu olmamasıdır.

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Oyuncu, kontratında EuroLeague ekipleri için bir çıkış maddesinin olmamasından dolayı sözleşmesinin yeterince iyi olmadığı yönünde yeni menajeri tarafından ikna edildi. Buna karşın kulübümüz, 2021 senesinde oyuncunun yetiştirici kulübü Hapoel Tel Aviv’e gerekli tazminatı ödeyerek Yam Madar’la 1 yılı takım opsiyonlu olmak üzere 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Geçtiğimiz sezonun sonunda kulübümüz, oyuncunun kontratındaki şartları iyileştirerek yeni bir sözleşme imzalamayı planlıyordu. Buna karşın oyuncunun şu anki kontratının iki katı büyüklüğünde bir sözleşme istemesi ve bunun sonunda menajerlik şirketiyle ortak hareket ederek sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi, tüm planları değiştirdi.

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Bu durumun sonucunda kulübümüz, Misko Raznatovic’in sahibi olduğu ve 20 yıldan daha uzun süredir iş birliğini yürüttüğü Beobasket isimli menajerlik şirketiyle iş birliğini sonlandırma kararı almıştır.

Öte yandan Fenerbahçe veya başka bir kulüp oyuncumuzla sözleşme imzalamak isterse teklifleri dinlemeye ve gerekli bonservis bedeli karşılığında oyuncuyu serbest bırakmaya hazırız.

Bunun olmaması durumunda ise elimizdeki tüm yasal imkanlarla hakkımızı savunacağız.

YAM MADAR'DAN PARTIZAN TARAFTARINA VEDA MESAJI

Fenerbahçe'nin transferini açıkladığı Yam Madar, sosyal medya hesabından Partizan taraftarına ve takım arkadaşlarına veda etti. Madar'ın kulübe bir mesaj göndermemesi de dikkat çekti.

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Madar'ın veda mesajı şu şekilde:

Ailem, hayatta zor kararların verildiği anlar vardır ve en zoru da yoğun duygu içeren kararlardır.

Bu kulüp güzel duygularım vardı ama son 10 gündür bu duyguların karşılıklı olmadığını ve gerçek bir seçeneğim olmadığını gördüm.

Uzaklardayken beni evimde hissettirdiğiniz ve gösterdiğiniz tüm sevgi için sizlere teşekkür etmek istiyorum. Özellikle taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum çünkü bana sonsuza kadar unutmayacağım deneyimler yaşattınız. Kulübünüz için oynama ayrıcalığına sahip oldum.

Dünyanın en iyi koçu için oynadığımı söylemekten her zaman onur duyacağım. Her şeyden önce harika bir insan ve ömür boyu akıl hocaso olan bir koç... Beni seçtiğiniz için ve hayatımı değiştirdiğiniz için teşekkür ederim.

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Tüm teknik ekine ve takımın parçası olan herkese teşekkür ederim.

Takım arkadaşlarım, hepinizi çok sevityorum. Gidenlere ve kalan kardeşlerime başarılar dilerim. Nereye gidersem gideyim, her zaman bu kulübün taraftarı olacağım. Tekrar buluşuncaya kadar, hoşçakalın.

Yam Madar kimdir?

21 Aralık 2000 tarihinde Tel Aviv’de dünyaya gelen İsrailli oyuncu, basketbola Hapoel Tel Aviv altyapısında başladı. 2018-19 sezonunda Hapoel ile A takım tecrübesi yaşayan Madar, 2019 yazında da İsrail U20 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterdi. Yam Madar, bu turnuvada şampiyonluğa ulaşan İsrail Milli Takımı’nın en etkili isimlerinden biriydi ve 7.7 asist ortalamasıyla turnuvanın asist lideri olmuştu. Başarılı oyun kurucu bu turnuvayı 15.9 sayı (%53.1 iki sayı, %47.6 üç sayı, %81.3 serbest atış), 7.7 asist, 3.1 ribaund, 1.4 top çalma ortalamalarıyla noktaladı. Bu performansı aynı zamanda Madar’ın turnuvanın en iyi beşinde yer almasını da sağladı.

2019 yazındaki harika performansını Hapoel Tel Aviv’e de taşıyan Yam Madar, İsrail Ligi’nde süre aldığı 32 maçta 10.1 sayı, 3.4 asist, 2.4 ribaund, 1.0 top çalma istatistikleri yakaladı. Madar, bu performansıyla 2020 yılının İsrail Ligi’ndeki “En Çok Gelişim Kaydeden Oyuncusu” oldu.

Yam Madar, gösterdiği çıkışla tüm dikkatleri üzerine çekerken, 2020 NBA Draft’ında da 2. tur 47. sıradan Boston Celtics tarafından draft edildi.

Başarılı oyun kurucu, Hapoel Tel Aviv ile geçirdiği son sezon olan 2020-21’de ise İsrail Ligi’nde 30 maçta 17.1 sayı, 5.2 asist, 3.0 ribaund, 1.3 top çalma istatistikleri tutturdu.

Yam Madar, kariyerindeki en önemli sıçramayı 2021 yazında yaptı ve Zeljko Obradovic tarafından çalıştırılan Partizan’a Transfer oldu. Partizan ile ilk sezonunda 17 EuroCup maçında boy gösteren Madar, bu karşılaşmalarda 8.6 sayı, 2.8 asist, 2.9 ribaund, 0.6 top çalma istatistikleri tutturdu. İsrailli oyuncu, Adriyatik Ligi’nde de 7.0 sayı, 2.2 asist, 2.3 ribaund ortalamaları yakalayarak başarılı bir sezonu geride bıraktı.

2022-23 sezonunda ise Partizan formasıyla ilk kez EuroLeague’de boy gösteren Madar, bu kulvarda 38 maçta forma giydi ve 5.8 sayı, 1.6 asist, 1.2 ribaund ve 0.6 top çalma ortalamaları tutturdu. Madar, bu performansıyla birlikte EuroLeague’de 2022-23 sezonunun “Yükselen Yıldızı” seçildi. Oyun kurucumuz, aynı sezonda Partizan’ın şampiyonlukla noktaladığı Adriyatik Ligi’nde ise 7.3 sayı, 2.5 asist, 1.5 ribaund ortalamaları yakaladı.

Yam Madar, aynı zamanda İsrail A Milli Takımı'nın da değişilmez bir parçası. Ülkesiyle EuroBasket 2022 elemelerinde ve aynı zamanda EuroBasket 2022’de forma giyen Madar, özellikle EuroBasket 2022’de 13.4 sayı, 3.0 asist, 1.4 ribaund ortalamaları yakalayarak dikkat çekmişti. Yam Madar, aynı zamanda 2023 FIBA Dünya Kupası elemelerinde de İsrail forması giydi ve 10.8 sayı, 2.1 asist, 2.0 ribaund ortalamaları tutturdu.

Genç yaşına rağmen üst seviye organizasyonlarda önemli bir tecrübeye sahip olan Yam Madar, hücumda takımına yüksek enerji getirebilen ve hem takım arkadaşlarına pozisyon yaratabilen hem de kendi skorunu üretebilen bir isim. Madar, aynı zamanda savunmadaki eforuyla da çok yönlü bir oyun kurucu olarak biliniyor.