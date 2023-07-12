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Fenerbahçe Beko'da Devin Booker ve Carsen Edwards ile yollar ayrıldı

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#Fenerbahçe Beko#Carsen Edwards#Devin Booker
Fenerbahçe Bekoda Devin Booker ve Carsen Edwards ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 10:40

Fenerbahçe Beko, Devin Booker ve Carsen Edwards ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde kadro çalışmalarına devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, 2 oyuncu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Devin Booker ve Carsen Edwards’a teşekkürlerimizle. Fenerbahçe Beko’nun 2021-2022 ve 2022-2023 sezonu kadrolarında yer alan sporcumuz Devin Booker ile 2022-2023 sezonunda kadromuzda yer alan oyuncumuz Carsen Edwards ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe Ailesi'ne verdiği katkılardan dolayı Devin Booker ve Carsen Edwards'a teşekkür eder, kariyerlerinin yeni döneminde kendilerine başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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#Fenerbahçe Beko#Carsen Edwards#Devin Booker

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