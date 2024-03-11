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Fenerbahçe, Süper Lig'de bu sezon 6. kez geriden gelerek kazandı

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Kadir Sağlam
Fenerbahçe, Süper Ligde bu sezon 6. kez geriden gelerek kazandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 09:31

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, bu sezon 6. kez geriden gelerek kazandı.

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşılaştı.

Müsabakada 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, rakibini Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 4-1 yenmeyi başardı.

Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, son iki iç saha maçında geriye düşmesine rağmen hanesine 3 puan yazdırdı.

Kanarya; bu sezon geriye düştüğü Antalyaspor (3-2), Fatih Karagümrük (2-1), MKE Ankaragücü (2-1), Çaykur Rizespor (3-1), Kasımpaşa (2-1) ve Pendikspor (4-1) maçlarından galibiyetle ayrıldı.

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Kadir Sağlam

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