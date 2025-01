Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'dan Anderlecht ve transfer açıklaması

Haberin Devamı

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kuraları çekildi. Fenerbahçe'nin bu turda rakibi Anderlecht oldu. Sarı-lacivertlilerde sportif direktör Mario Branco kurayı değerlendirdi.

Transfere dair soruları da yanıtlayan Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun TRT Spor'a yaptığı açıklamalar şöyle:

'ANDERLECHT LİG TABLOSUNDA BİZDEN YUKARIDA'

Anderlecht eşleşmesi için Branco, 'Zorlu bir eşleşme. Anderlecht her zaman Avrupa'da her zaman yer almış bir kulüp. Bir taraftan da bu düzeni çok iyi biliyoruz. Geçen sene Saint-Gilloise ile oynadık. Brüksel'den güzel anılarla ayrılmıştık. Umarım bu sezon da güzel anılarla ayrılırız. Turda favori olup olmamayı şu an konuşamayız. Anderlecht, lig aşamasında bizden daha yukarıdaydı. Lig aşamasında güçlü takımlarla karşılaştık. Avrupa Ligi'nde rekabet her zaman yüzde elli ellidir. Umarım yeterince rekabetçi olup bir üst tura yükseliriz.'

SON 16 TURUNDAKİ RAKİPLER

'Branco, Fenerbahçe'nin son 16 turundaki muhtemel rakipleri olan Olympiakos ve Rangers ile alakalı soruya, 'Önce Anderlecht'e odaklanalım. Olympiakos'u geçen seneden tanıyoruz, penaltılar sonucu kaybettik. Hazırız. Rekabetçi bir takımız. Fenerbahçe'nin karşısına kim gelirse gelsin; lig, kupa veya Avrupa, kazanmak için sahaya çıkıyoruz.'

'İSTEDİĞİMİZ TRANSFERLERİ TAMAMLADIK'

Transfer ile alakalı da konuşan Branco, 'Avrupa'daki transferler pazartesi, salı bitecek. Türkiye'de 11 Şubat'ta sona erecek. Çoğunlukla istediğimiz transferleri tamamladık diyebilirim. Son dakikaya kadar her şey mümkün. Bizim için önemli transferler yaptık. Avrupa Ligi'nin lig aşamasında bile önemli oyuncularımızda sakatlıklar oldu. Bazı maçlarda çok fazla seçeneğimiz olmadı. Midtjylland'a karşı dar bir ekiple oynadık. Kaliteyi oluşturmaya çalışıyoruz. Fırsat penceresi hep açık ama büyük ölçüde yapmak istediklerimizi yaptık.' sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.