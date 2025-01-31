İtalyan devi Allan Saint-Maximin için kiralama teklifini gönderdi! Fenerbahçe'de sürpriz gelişme

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Süper Lig'de 13 Ocak'ta başlayan ve 13 Şubat'ta sona erecek olan transfer dönemi son derece hareketli geçiyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında sürpriz yaparak final hedefliyor ve bunun için transfer çalışmalarına devam ediyor. Öte yandan Süper Lig'de de amansız bir şampiyonluk yarışına devam ediliyor. Beşiktaş ve Trabzonspor ise, gelecek sezona iddialı girmek için şimdiden kadrolarını güçlendirmenin planlarını yapıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a dair son dakika transfer gelişmeleri haberimizde.
Fenerbahçe'de geleceği belirsiz olan ve kiralık sözleşmesinin bitirilip kulübüne gönderileceği iddia edilen Maximin için sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli, Allan Saint-Maximin için Al Ahli ile temasa geçti ve kiralama teklifini gönderdi.
Kulübü teklifi kabul ederse Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılıp İtalya'ya gitmesi bekleniyor.
Fenerbahçe, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'da forma giyen 20 yaşındaki defans oyuncusu Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
'Galatasaray, önümüzdeki saatlerde Álvaro Morata transferini netleştirmek için tüm resmi adımları atmaya hazırlanıyor. Dün itibariyle oyuncunun Milan'dan kiralanması konusunda sözlü olarak anlaşıldı. Kulüpler arasında atılacak adımlar bekleniyor. Morata zaten kabul etti' (Fabrizio Romano)
Galatasaray’da daha önce Trabzonspor’la prensip anlaşmasına vardığı Eren Elmalı konusu yeniden alevlendi. Habertürk'ün haberine göre, Yerli oyuncu rotasyonunu artırmayı düşünen sarı-kırmızılılar 24 yaşındaki futbolcu için harekete geçmeyi düşünüyor. Diğer yandan Galatasaray bu transferde yalnız değil... Milan Skriniar’da olduğu gibi Fenerbahçe de Eren Elmalı’nın durumunu yakından takip ediyor.
Fırtına, Danylo Sikan’ın ardından ara dönemdeki ikinci transferini yine Shakhtar’dan yapıyor... 23 yaşındaki forvet oyuncusu Sikan’ı 6 milyon Euro bonservisle renklerine bağlayan Bordo-Mavililer, Oleksandr Zubkov konusunda haftalardır süren pazarlıkları sonuçlandırdı. Fanatik'in haberine göre, ilk başta 10 milyon Euro’dan kapıyı açan Ukrayna kulübüyle, 6.5 milyon Euro bonservise el sıkışıldı. Taraflar arasında prensip anlaşmasına varılırken, son detaylar konuşuluyor. Trabzonspor, oyuncu cephesiyle de söz kesti. Önceki gece Şampiyonlar Ligi’nde son maçına çıkan Zubkov’un birkaç gün içinde Trabzon’da olması bekleniyor.
Fatih Terim yönetimindeki Al-Shabab'ın Trabzonspor'un da kadrosuna katmak istediği belirtilen Rennes forması giyen Glen Kamara'yı transfer etmeye yakın olduğu iddia edildi. L'Equipe'in haberine göre Al-Shabab, Glen Kamara'yı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Suudi Arabistan ekibi, Kamara'nın transferini satın alma opsiyonu içeren bir kiralama anlaşması ile sonlandırmak istiyor.