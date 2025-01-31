FENERBAHÇE'DEN KURA İÇİN İLK YORUM

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kuraları çekildi. Fenerbahçe'nin bu turda rakibi Anderlecht oldu. Sarı-lacivertlilerde sportif direktör Mario Branco kurayı değerlendirdi.

Branco'nun açıklamaları şöyle; 'Zorlu bir eşleşme. Anderlecht her zaman Avrupa'da her zaman yer almış bir kulüp. Bir taraftan da bu düzeni çok iyi biliyoruz. Geçen sene Saint-Gilloise ile oynadık. Brüksel'den güzel anılarla ayrılmıştık. Umarım bu sezon da güzel anılarla ayrılırız.

Turda favori olup olmamayı şu an konuşamayız. Anderlecht, lig aşamasında bizden daha yukarıdaydı. Lig aşamasında güçlü takımlarla karşılaştık. Avrupa Ligi'nde rekabet her zaman yüzde elli ellidir. Umarım yeterince rekabetçi olup bir üst tura yükseliriz.

Önce Anderlecht'e odaklanalım. Olympiakos'u geçen seneden tanıyoruz, penaltılar sonucu kaybettik. Hazırız. Rekabetçi bir takımız. Fenerbahçe'nin karşısına kim gelirse gelsin; lig, kupa veya Avrupa, kazanmak için sahaya çıkıyoruz.'