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UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kuraları çekildi. Fenerbahçe'nin bu turda rakibi Anderlecht oldu. Sarı-lacivertlilerde sportif direktör Mario Branco kurayı değerlendirdi.
Branco'nun açıklamaları şöyle; 'Zorlu bir eşleşme. Anderlecht her zaman Avrupa'da her zaman yer almış bir kulüp. Bir taraftan da bu düzeni çok iyi biliyoruz. Geçen sene Saint-Gilloise ile oynadık. Brüksel'den güzel anılarla ayrılmıştık. Umarım bu sezon da güzel anılarla ayrılırız.
Turda favori olup olmamayı şu an konuşamayız. Anderlecht, lig aşamasında bizden daha yukarıdaydı. Lig aşamasında güçlü takımlarla karşılaştık. Avrupa Ligi'nde rekabet her zaman yüzde elli ellidir. Umarım yeterince rekabetçi olup bir üst tura yükseliriz.
Önce Anderlecht'e odaklanalım. Olympiakos'u geçen seneden tanıyoruz, penaltılar sonucu kaybettik. Hazırız. Rekabetçi bir takımız. Fenerbahçe'nin karşısına kim gelirse gelsin; lig, kupa veya Avrupa, kazanmak için sahaya çıkıyoruz.'
Sarı-kırmızılı ekip, play-off'u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.
Sarı-lacivertliler ise rakibini elemesi durumunda Olympiakos ya da Rangers ile son 16 turunda karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turunda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları da 20 Şubat'ta oynanacak.
Galatasaray Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, AZ Alkmaar eşleşmesiyle ilgili şunları söyledi; 'Aslında Hollanda, bu sefer bu gruptan iki kere gittiğimiz bir ülkeydi. Yine Hollanda takımıyla eşleştik. Dolayısıyla çok sürpriz olmadı. İki tane takımdan biri gelecekti, çok denk iki takımdı. Bizim adımıza aslında bu turda direkt ilk 8'e kalarak devam etmek istiyorduk. Dün akşam arzu ettiğimiz bir sonuçla ayrılamadık. Son 16 öncesi bir daha karşılaşacağız. İyi bir rakiple oynayacağız. Alkmaar, deplasman olarak daha yakın olduğumuz, çok taraftarımızın olduğu bir ülkede. Geçen sefer 1-1 kaldık, çok hayıflandık. İyi oyunla turu geçeriz umarım. Bizim için önemli olan son 16 turuydu, orayı planlıyorduk hep. İki İngiliz takımından biri olacak; Tottenham ve Manchester United. Manchester United ile geçen sene aynı gruptaydık. Biz önce AZ Alkmaar'ı geçmeyi, sonra hangisi olursa olsun finale ulaşmayı arzuluyoruz.'
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Belçika temsilcisi Anderlecht oldu.
Temsilcimiz ilk maçı 13 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak. Rövanş, 20 Şubat'ta deplasmanda. Sarı lacivertliler, rakibini elemesi halinde son 16 turunda Olimpiakos ya da Rangers ile eşleşecek.
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar oldu.
Temsilcimiz ilk maçı 13 Şubat'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş, 20 Şubat'ta İstanbul'da. Sarı kırmızılılar, rakibini elemesi halinde son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham ile eşleşecek.
AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray
Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika)
Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)
PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya)
Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda)
Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya)
Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)
Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)
Twente -
Fenerbahçe -
Union SG-
PAOK-
AZ Alkmaar-
Midtjylland-
Ferencvaros-
Porto-
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekimi başladı
15.00'da başlayacak olan UEFA Avrupa Ligi kura çekimini haberimizden canlı olarak aktaracağız. Kurada temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli olacak.
Fenerbahçe, play-off aşamasında Bodo/Glimt ya da Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olacak.
Galatasaray, Play-off aşamasında Midtjylland ya da AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu aşamayı geçmesi durumunda Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak.
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, bugün saat 15.00'da UEFA.tv üzerinden canlı olarak izlenebilecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16'ya yükselecek. 9 ile 24. sıra arasında yer alan 16 takım ise üst tur için play-off oynayacak. Kura çekiminde 9 ile 16. sıra arasında yer alan takımlar, seri başı olacaklar ve 17-24 arasında yer alan takımlarla eşleşecekler. (Örneğin 9 veya 10. sırada yer alan takımlar 23 veya 24. sırada yer alan takımla karşılaşacak. 11 veya 12. sırada yer alan takımlar ise 22 veya 21. sıradaki takımlarla karşılaşacak. Eşleşmeler bu şekilde belirlenecek) Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:
Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te başlayacak.
Kura çekimi, UEFA.tv üzerinden canlı izlenebilecek.