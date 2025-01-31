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CANLI | UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi yapıldı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Kura#Uefa#Galatasaray
UEFA Avrupa Liginde kura çekimi yapıldı Fenerbahçe ve Galatasarayın rakipleri belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 15:43

UEFA Avrupa Ligi'nde yapılan kura çekimi ile Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oldu. Fenerbahçe'nin rakibi Belçika ekibi Anderlecht olurken Galatasaray ise Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşti. İşte UEFA Avrupa Ligi'ndeki tüm eşleşmeler ve maç tarihleri...

FENERBAHÇE'DEN KURA İÇİN İLK YORUM
FENERBAHÇEDEN KURA İÇİN İLK YORUM

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 play-off turu kuraları çekildi. Fenerbahçe'nin bu turda rakibi Anderlecht oldu. Sarı-lacivertlilerde sportif direktör Mario Branco kurayı değerlendirdi.

Branco'nun açıklamaları şöyle; 'Zorlu bir eşleşme. Anderlecht her zaman Avrupa'da her zaman yer almış bir kulüp. Bir taraftan da bu düzeni çok iyi biliyoruz. Geçen sene Saint-Gilloise ile oynadık. Brüksel'den güzel anılarla ayrılmıştık. Umarım bu sezon da güzel anılarla ayrılırız.

Turda favori olup olmamayı şu an konuşamayız. Anderlecht, lig aşamasında bizden daha yukarıdaydı. Lig aşamasında güçlü takımlarla karşılaştık. Avrupa Ligi'nde rekabet her zaman yüzde elli ellidir. Umarım yeterince rekabetçi olup bir üst tura yükseliriz.

Önce Anderlecht'e odaklanalım. Olympiakos'u geçen seneden tanıyoruz, penaltılar sonucu kaybettik. Hazırız. Rekabetçi bir takımız. Fenerbahçe'nin karşısına kim gelirse gelsin; lig, kupa veya Avrupa, kazanmak için sahaya çıkıyoruz.'

SON 16 TURUNDAKİ RAKİPLER DE BELLİ

Sarı-kırmızılı ekip, play-off'u geçmesi halinde son 16 turunda Manchester United veya Tottenham'ın rakibi olacak.

Sarı-lacivertliler ise rakibini elemesi durumunda Olympiakos ya da Rangers ile son 16 turunda karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turunda ilk maçlar 13 Şubat, rövanş karşılaşmaları da 20 Şubat'ta oynanacak.

GALATASARAY'DAN AZ ALKMAAR İÇİN İLK YORUM

Galatasaray Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, AZ Alkmaar eşleşmesiyle ilgili şunları söyledi; 'Aslında Hollanda, bu sefer bu gruptan iki kere gittiğimiz bir ülkeydi. Yine Hollanda takımıyla eşleştik. Dolayısıyla çok sürpriz olmadı. İki tane takımdan biri gelecekti, çok denk iki takımdı. Bizim adımıza aslında bu turda direkt ilk 8'e kalarak devam etmek istiyorduk. Dün akşam arzu ettiğimiz bir sonuçla ayrılamadık. Son 16 öncesi bir daha karşılaşacağız. İyi bir rakiple oynayacağız. Alkmaar, deplasman olarak daha yakın olduğumuz, çok taraftarımızın olduğu bir ülkede. Geçen sefer 1-1 kaldık, çok hayıflandık. İyi oyunla turu geçeriz umarım. Bizim için önemli olan son 16 turuydu, orayı planlıyorduk hep. İki İngiliz takımından biri olacak; Tottenham ve Manchester United. Manchester United ile geçen sene aynı gruptaydık. Biz önce AZ Alkmaar'ı geçmeyi, sonra hangisi olursa olsun finale ulaşmayı arzuluyoruz.'

FENERBAHÇE, ANDERLECHT İLE EŞLEŞTİ
FENERBAHÇE, ANDERLECHT İLE EŞLEŞTİ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Belçika temsilcisi Anderlecht oldu.

Temsilcimiz ilk maçı 13 Şubat'ta İstanbul'da oynayacak. Rövanş, 20 Şubat'ta deplasmanda. Sarı lacivertliler, rakibini elemesi halinde son 16 turunda Olimpiakos ya da Rangers ile eşleşecek.

GALATASARAY'IN RAKİBİ AZ ALKMAAR
GALATASARAYIN RAKİBİ AZ ALKMAAR

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar oldu.

Temsilcimiz ilk maçı 13 Şubat'ta deplasmanda oynayacak. Rövanş, 20 Şubat'ta İstanbul'da. Sarı kırmızılılar, rakibini elemesi halinde son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham ile eşleşecek.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
FENERBAHÇE VE GALATASARAYIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

AZ Alkmaar (Hollanda)-Galatasaray

Fenerbahçe-Anderlecht (Belçika)

Twente (Hollanda)-Bodo/Glimt (Norveç)

PAOK (Yunanistan)-FCSB (Romanya)

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Ajax (Hollanda)

Midtjylland (Danimarka)-Real Sociedad (İspanya)

Ferencvaros (Macaristan)-Viktoria Plzen (Çekya)

Porto (Portekiz)-Roma (İtalya)

İLK KURALARDA EV SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Twente - 

Fenerbahçe - 

Union SG-

PAOK-

AZ Alkmaar-

Midtjylland-

Ferencvaros-

Porto-

KURA ÇEKİMİ BAŞLADI
KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rakiplerinin belli olacağı kura çekimi başladı

KURA ÇEKİMİNE DAKİKALAR KALDI
KURA ÇEKİMİNE DAKİKALAR KALDI

15.00'da başlayacak olan UEFA Avrupa Ligi kura çekimini haberimizden canlı olarak aktaracağız. Kurada temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli olacak.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
FENERBAHÇENİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe, play-off aşamasında Bodo/Glimt ya da Anderlecht ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu aşamayı geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos ya da Rangers'ın rakibi olacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
GALATASARAYIN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray, Play-off aşamasında Midtjylland ya da AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar bu aşamayı geçmesi durumunda Avrupa Ligi son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham'ın rakibi olacak.

AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, bugün saat 15.00'da UEFA.tv üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16'ya yükselecek. 9 ile 24. sıra arasında yer alan 16 takım ise üst tur için play-off oynayacak. Kura çekiminde 9 ile 16. sıra arasında yer alan takımlar, seri başı olacaklar ve 17-24 arasında yer alan takımlarla eşleşecekler. (Örneğin 9 veya 10. sırada yer alan takımlar 23 veya 24. sırada yer alan takımla karşılaşacak. 11 veya 12. sırada yer alan takımlar ise 22 veya 21. sıradaki takımlarla karşılaşacak. Eşleşmeler bu şekilde belirlenecek) Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

 

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi, bugün TSİ 14.00'te başlayacak.

Kura çekimi, UEFA.tv üzerinden canlı izlenebilecek.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineFENERBAHÇE'DEN KURA İÇİN İLK YORUM
timelineSON 16 TURUNDAKİ RAKİPLER DE BELLİ
timelineGALATASARAY'DAN AZ ALKMAAR İÇİN İLK YORUM
timelineFENERBAHÇE, ANDERLECHT İLE EŞLEŞTİ
timelineGALATASARAY'IN RAKİBİ AZ ALKMAAR
timelineFENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
timelineİLK KURALARDA EV SAHİPLERİ BELLİ OLDU
timelineKURA ÇEKİMİ BAŞLADI
timelineKURA ÇEKİMİNE DAKİKALAR KALDI
timelineFENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ
timelineGALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
timelineAVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?
timelineUEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN?
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#Kura#Uefa#Galatasaray

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