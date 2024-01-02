Fenerbahçe, savunma hattındaki problemi Dusan Tadic'in milli takımdan arkadaşıyla çözüyor! Sürpriz ortaya çıktı...

Haberin Devamı

Bu sezona 19'da 19'luk bir galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe'de özellikle savunma hattında yaşanan sakatlıklar oyun sistemini etkilemişti. Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'nun sakatlıkları sonrasında galibiyet serisi son bulan sarı - lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, gözünü devre arası transfer dönemine çevirmişti.

Yönetime detaylı bir transfer raporu ileten Kartal, listede stoper takviyesi için de birçok isme yer verdi.

FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE





Avusturya basınından Salzburger Nachrichten'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isimlerden biri de Strahinja Pavlovic...

Haberin Devamı

RB Salzburg'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin devrede olduğu ancak sarı - lacivertlilerin birçok rakibi olduğu aktarıldı.

SERIE A VE PREMIER LİG'DEN TALİPLERİ VAR





İtalya Ligi Serie A'dan Juventus ve Roma'nın ilgilendiği belirtilen Pavlovic'e Premier Lig temsilcisi Brighton'ın da talip olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında da birçok talibi olduğu yazılan Sırp futbolcunun gidişini yönetimin engellediği ve transferin bu sezon gerçekleşebileceği ifade edildi.

Strahinja Pavlovic'in de Salzburg'dan ayrılmak istediği ve sportif direktör Bernhard Seonbuchner ile görüşeceği belirtildi.

TADIC'İN MİLLİ TAKIMDAN ARKADAŞI





Sırbistan Milli Takımı'nda Fenerbahçeli Dusan Tadic ile birlikte de oynayan Pavlovic, şu ana kadar 32 kez milli formayı sırtına geçirdi ve 3 gol attı.

Piyasa değeri 25 milyon euro olan ve bu sezon 21 resmi maçta forma giyen Pavlovic, 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.