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Fenerbahçe, savunma hattındaki problemi Dusan Tadic'in milli takımdan arkadaşıyla çözüyor! Sürpriz ortaya çıktı...

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#FENERBAHÇE#TRANSFER#Dusan Tadic
Fenerbahçe, savunma hattındaki problemi Dusan Tadicin milli takımdan arkadaşıyla çözüyor Sürpriz ortaya çıktı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2024 17:43

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de devre arası transfer dönemi için de çalışmalar başladı. Sezon içerisinde savunma hattında birçok problem yaşayan sarı - lacivertlilerde öncelik stoper takviyesine verilmişti. Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'nun yokluğunda galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yönetime verdiği raporda yer alan ismi Avusturya basını açıkladı. İşte detaylar...

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Bu sezona 19'da 19'luk bir galibiyet serisiyle başlayan Fenerbahçe'de özellikle savunma hattında yaşanan sakatlıklar oyun sistemini etkilemişti. Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'nun sakatlıkları sonrasında galibiyet serisi son bulan sarı - lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, gözünü devre arası transfer dönemine çevirmişti.

Yönetime detaylı bir transfer raporu ileten Kartal, listede stoper takviyesi için de birçok isme yer verdi.

FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE

Fenerbahçe, savunma hattındaki problemi Dusan Tadicin milli takımdan arkadaşıyla çözüyor Sürpriz ortaya çıktı...

Avusturya basınından Salzburger Nachrichten'te yer alan habere göre Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan isimlerden biri de Strahinja Pavlovic...

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RB Salzburg'da forma giyen 22 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin devrede olduğu ancak sarı - lacivertlilerin birçok rakibi olduğu aktarıldı.

SERIE A VE PREMIER LİG'DEN TALİPLERİ VAR

Fenerbahçe, savunma hattındaki problemi Dusan Tadicin milli takımdan arkadaşıyla çözüyor Sürpriz ortaya çıktı...

İtalya Ligi Serie A'dan Juventus ve Roma'nın ilgilendiği belirtilen Pavlovic'e Premier Lig temsilcisi Brighton'ın da talip olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında da birçok talibi olduğu yazılan Sırp futbolcunun gidişini yönetimin engellediği ve transferin bu sezon gerçekleşebileceği ifade edildi.

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Strahinja Pavlovic'in de Salzburg'dan ayrılmak istediği ve sportif direktör Bernhard Seonbuchner ile görüşeceği belirtildi.

TADIC'İN MİLLİ TAKIMDAN ARKADAŞI

Fenerbahçe, savunma hattındaki problemi Dusan Tadicin milli takımdan arkadaşıyla çözüyor Sürpriz ortaya çıktı...

Sırbistan Milli Takımı'nda Fenerbahçeli Dusan Tadic ile birlikte de oynayan Pavlovic, şu ana kadar 32 kez milli formayı sırtına geçirdi ve 3 gol attı.

Piyasa değeri 25 milyon euro olan ve bu sezon 21 resmi maçta forma giyen Pavlovic, 2 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

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#FENERBAHÇE#TRANSFER#Dusan Tadic

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