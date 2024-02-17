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Fenerbahçe, Rize'ye 5 saat gecikmeli şekilde ulaştı

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#Fenerbahçe#Rizespor#Süper Lig
Fenerbahçe, Rizeye 5 saat gecikmeli şekilde ulaştı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2024 01:09

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü (bugün) Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için 5 saatlik gecikmeyle Rize’ye gitti.

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Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladıktan sonra akşam Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Rize’ye giden sarı lacivertliler, yaklaşık 1.5 saat süren hava yolculuğunun ardından kente vardı.

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe kafilesi, hava muhalefeti ve uçaktaki teknik arıza nedeniyle yaklaşık 5 saatlik gecikmeyle Rize'ye indi.

Kafilede Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile Yönetim Kurulu Üyelerinden İlker Dinçay da yer aldı.

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Fenerbahçe, Rizeye 5 saat gecikmeli şekilde ulaştı

FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçı öncesinde 3 eksik bulunuyor.

Sakatlıkları süren Fred ve Joshua King'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda ikinci olan Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel, Nijerya'da düzenlenecek devlet protokolüne katılacağı için Rize deplasmanında forma giyemeyecek.

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4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe'nin oynadığı bütün lig maçlarında süre alan Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski'nin yanı sıra Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, Rize deplasmanında kart görmesi durumunda bir sonraki hafta iç sahada oynanacak Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek.

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#Fenerbahçe#Rizespor#Süper Lig

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