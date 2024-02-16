Fenerbahçe'den çılgın gelir! Avrupa'da devleri solladı

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UEFA raporuna göre sarı lacivertliler 2023’te 58 milyon Euro ticari gelir elde etti. 401 milyon Euro ile M.City zirvede yer alırken Celtic ve Ajax ile birlikte 5 büyük lig dışında listeye giren tek takım F.Bahçe oldu. Ürün satış gelirinde ise G.Saray 15., Kanarya 18. sırayı aldı.

F.Bahçe, geçen yıl 58 milyon Euro ile Avrupa’da en fazla ticari gelir elde eden 18. takım olmayı başardı. UEFA raporuna göre listenin zirvesinde 401 milyon Euro ile M.City yer alırken Barcelona 396 milyon Euro ile ikinci, M.United 377 milyon Euro ile üçüncü basamakta yer aldı. 20 kulübün yer aldığı listede Avrupa’nın 5 büyük liginden F.Bahçe dışında İskoçya’dan Celtic ve Hollanda’dan Ajax da yer aldı.

Ürün satışı gelirinde ise iki ezeli rakip G.Saray ile F.Bahçe Avrupa’nın ilk 20 takımı arasına girmeyi başardı. Sarı kırmızılılar 35 milyon Euro ile 15. olurken, 31 milyon Euro gelir elde eden Kanarya ise 18. sırada yer aldı. Barcelona 179 milyon Euro ile ürün satışından en çok gelir elde eden takım olurken onu 155 milyon Euro ile R.Madrid izledi.