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Fenerbahçe'den 'şampiyonluk' paylaşımı: Zafere git

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Futbol
Fenerbahçeden şampiyonluk paylaşımı: Zafere git
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 20:23

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesi resmi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı.

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Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile oynayacakları maç öncesi GoForVictory(Zafere git) hashtagini kullanarak "Haydi, hep beraber" paylaşımında bulundu.

Sarı lacivertli takımın bu paylaşımı taraftarlardan yoğun ilgi görürken beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Fenerbahçe'nin paylaşımının altına Kaptan Edin Dzeko, "Sonuna kadar birlikte mücadele edeceğiz!" yorumunu yaptı.

İrfan Can Kahveci ise "Zafer, 'zafer benimdir' diyebilenindir." yorumunda bulundu.

Fenerbahçeli futbolcuların yaptıkları paylaşımlar şu şekilde:

Cengiz Ünder: Son düdüğe kadar hep birlikte.

Çağlar Söyüncü: Yüreğimizi koyacağız sonuna kadar Fenerbahçe.

Mert Hakan Yandaş: "Son düdük çalana kadar bu arma için alın teri dökeceğiz, sahada mücadele edeceğiz. Sözümüz söz büyük Fenerbahçe taraftarına."

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizepsor ile cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda karşı karşıya gelecek.

 

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#Fenerbahçe#Süper Lig#Futbol

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