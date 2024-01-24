Fenerbahçe rekor kırarak kazandı, Başakşehir'de yine aynı senaryo! Bir kez daha 90'dan sonra....

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Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

FENERBAHÇE, BAŞAKŞEHİR'E KARŞI SON 5 MAÇINI KAZANDI

Bu sezonun ilk yarısında rakibini Kadıköy'de 4-0 yenen Fenerbahçe, bugünkü galibiyetle birlikte bu seriyi 5 maça taşıdı. Geçtiğimiz sezon oynanan ligde oynanan iki maçı da kazanmayı başaran Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de turuncu-lacivertlileri yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı. 2007 yılından itibaren devam eden rekabette Fenerbahçe, rakibine karşı en uzun seriyi elde etti.

Başakşehir, Fenerbahçe'yi son olarak Şubat 2022’de deplasmanda 1-0 mağlup etti.

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DEPLASMANDA KAYBETMİYOR

Bu sezon deplasmanlarda başarılı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, bu akşamki müsabakada da hanesine 3 puan yazdırırken, dış sahada 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Kanarya bu süreçte; Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Başakşehir'i mağlup ederken, Adana Demirspor ile berabere kaldı ve 31 puan topladı. Dış sahada en fazla puan toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandırdı.

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Süper Lig’de yenilmezlik serisini de 11 maça çıkaran sarı-lacivertliler, puanını 57’ye yükseltirken, Başakşehir 27 puanda kaldı.

REKOR KIRDI: TAM 71 KEZ

Başakşehir ceza sahasında topla 71 kez buluşan Fenerbahce, Opta'nın Süper Lig'de detaylı veriye sahip olduğu 2014/15 sezonundan bu yana bir maçta en yüksek sayıya ulaşan takım oldu.

YİNE BAŞAKŞEHİR YİNE AYNI SENARYO

Fenerbahçe'nin karşılaşmayı 90+4. dakikada gelen golle kazanmasıyla birlikte akıllara geçmiş sezonlar geldi.

Sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonunda da Başakşehir'i deplasmanda 90+3'te Nabil Dirar'ın attığı golle yenmişti.

Geçen sezon ise Joao Pedro 90+3. dakikada sahneye çıkmış ve yine Fenerbahçe sahadan galibiyetle ayrılmıştı.