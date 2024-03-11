Fenerbahçe - Pendikspor maçının ardından ortaya çıkan detay şaşırttı: 'Bir futbol maçında bu olmaz!' | 'Absürt istatistikler'

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Fenerbahçe ile Pendikspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf 4-1'lik skorla sarı - lacivertliler oldu. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Mert Hakan Yandaş, Michy Batshuayi, Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci kaydetti. Pendikspor'un tek sayısı ise Halil Akbunar'dan geldi.

Yazarlarımız Güntekin Onay ve Uğur Meleke, köşelerinde karşılaşmayı mercek altına aldı.

Güntekin Onay: Bir futbol maçında 46 faul olmaz

Fenerbahçe, ligde zor durumdaki rakibi karşısında oyunun büyük bölümünde zorlandı. Belli ki sarı lacivertliler böylesine sert bir rakip beklemiyordu. İlk yarıda Pendikspor’un cüretkar oyunu, özellikle de sol kanadı etkili kullanması konuk takıma gol ve pozisyonlar getirdi. İlk yarı ile ilgili bir başka detay da oyunun sürekli durmasıydı. Faullerle tam 29 kez kesilen maç sürekli sakatlanan oyuncularla da 14 dakikalık bir uzatma bölümü ortaya çıkardı. Ancak topun oyunda kalması 59 dakika gösterirken, topun oyunda kaldığı süre sadece 23 dakikaydı. Durum böyle olunca Fenerbahçe bir akışkanlık yakalayamadı. Oyuncular gerildi. Ve konsantrasyonlarını futboldan çok hakeme ve rakibe yöneltti. Bu durum da Fenerbahçe’yi olumsuz etkiledi. İlk yarıda isabetli şutu yoktu, pozisyonu yoktu.

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iKiNCi YARI DAHA SAKiNDi

İkinci yarıda daha sakin kalan ve oyuna odaklanan Fenerbahçe tam anlamıyla istediği yoğun baskıyı kuramasa da oyun üstünlüğünü eline geçirdi. Beraberliği getiren Mert Hakan’ın şık golü, Fenerbahçe’de bir doping etkisi yarattı. Welinton’un atılmasıyla Pendikspor’un 10 kişi kalması Fenerbahçe’nin tamamen rakip ceza sahası civarında oynamasını sağladı. Özellikle oyuna sonradan giren İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel ve Batshuayi’nin hareketli oyunları Pendikspor savunmasını sallamaya başladı. Batshuayi’nin penaltısı 87’de gelirken, konuk ekibin 9 kişi kalmasından sonra da maç resmen olmasa da fiilen bitti. Ardından da sarı lacivertliler farka koştu. Yoğun maç takviminde bu tip inişler çıkışlar olabilir. Ama yine de ligin en çok gol yiyen takımı karşısında, rakip eksik kalana kadar Fenerbahçe’nin evinde bu kadar zorlanması normal değil.

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PENDiK 29 FAUL YAPMIŞ

Son not da hakem için... Yıllardır yazıyorum söylüyorum, Türkiye’de hakem konusundaki sorunlar ortada. Kararlar doğrudur yanlıştır, VAR hakemlerimizin kalitesi belli. Ancak bir futbol maçında 46 tane faul olmaz. Konuk ekip bunların 29’unu yapmış. Hakemlerin oyunun bu kadar durmasına müsaade etmemesi gerekiyor. 46 faulün olduğu bir maçtan güzel bir oyun çıkması mümkün değil.

Uğur Meleke: Absürt istatistikler

Dün Kadıköy’de oynanan (daha doğrusu oynanamayan) ilk yarıyı izleyemediyseniz size şu absürt istatistiklerle seyrettiğimiz şeyi özetlemeye çalışayım: İlk yarı 14 dakika uzatmayla toplam 59 dakika sürdü. 59 dakikanın sadece 23’ünde futbol oynandı, yani bir devrede tam 36 dakika top oyun dışındaydı. Ve topun oyunda kaldığı bu 23 dakikada tam 28 faul düdüğü çaldı. Oyun akarken her 49 saniyede 1 faul düdüğü demek bu!

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iRFAN CAN HEP YÜZDE 100’LE OYNUYOR

Bu doz aşırı gergin müsabakanın devre arasında İsmail Kartal’ın 4’te 3’ü cebinde sarı kartla oynayan savunmasından ikisini çıkarması doğru karardı. Takımının gerilimini birkaç doz düşürdü bu hamleyle. Ardından gelen İrfan Can Kahveci müdahalesi de yerindeydi. İrfan Can’ın bu sezon Süper Lig’de bir maça sonradan girip de yüzde 90 tutkuyla oynadığını hatırlamıyorum doğrusu. Hep yüzde yüzle mücadele etti. Defalarca da kritik rol oynadı takımının geri dönüşlerinde. İrfan’ın yanı sıra yine kulübeden gelen Djiku da bir başka başroldü geri dönüşte.

BiR GÖZÜMÜZ LiVERPOOL-CiTY MAÇINDAYDI

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Dün bir gözümüz Fenerbahçe-Pendik maçındayken biri de Liverpool-City kapışmasındaydı haliyle. Maç, Liverpool’un Barcelona’ya Trent-Origi işbirliğiyle attığı ikonik korner golüne benzer bir sayıyla başladı. Messi’nin hâlâ yedikleri o golü unutamadığını, hatta oğlunun o anla ilgili kendisiyle alay ettiğini biliyoruz. Lionel Messi, yaramazlık yapan oğlunu ceza olarak odanın bir köşesine gönderdiğinde, oğlu oradan “corner taken quickly (korner çabuk kullanıldı)” diyerek öfkelendiriyormuş babasını!

SAHALARDA ENDER GÖRÜLEN BiR GOL

Dün de City, önceden çalışılmış bir organizasyonla korneri çabuk kullandı. Ake savunmayı karıştırdı, De Bruyne de Stones’u buldu ön direk dibinde. Sahalarda ender görülecek cinsten bir gol izledik Anfield’da. City’nin efsanevi duran top koçu Jover, Arsenal’a gitti. Orada şahane işler yapıyor. Jover’in yerine göreve gelen (Brentford kökenli) Jack Wilson kurguladı dünkü planı.

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Süper Lig’de bu işleri organize biçimde en iyi yapan Kasımpaşalılar. Büyük takımlarımızın da bize bu çalışmaları konuşturacak işler yapmaları umuduyla elbette.